Наша студия занимается разработкой и дальнейшей реализацией проектов жилых домов, квартир, общественных помещений. Предпочитаем работать в классическом стиле и его вариациях. В своих проектах стараемся применять натуральные материалы. При реализации проектов работаем с проверенными поставщиками
- Услуги
- Дизайн интерьера
- авторское сопровождение
- архитектура
- декорирование комплектация объектов мебелью и светом
- Регионы обслуживания
- Краснодар Сочи Геленджик Анапа Тихорецк Туапсе Тимашевск Кропоткин Славянск на КубаниМайкоп Новороссийск Армавир Адлер Темрюк Ростов-на-Дону
- Адрес
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Офицерская
350004 Краснодар
Россия
+7-9184820140 auroradesignkrd.ru
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г.Краснодар, ул.Офицерская, 36