Наша студия занимается разработкой и дальнейшей реализацией проектов жилых домов, квартир, общественных помещений. Предпочитаем работать в классическом стиле и его вариациях. В своих проектах стараемся применять натуральные материалы. При реализации проектов работаем с проверенными поставщиками