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Аврора
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня в современном стиле, Аврора Аврора Спальня в классическом стиле
    Спальня в современном стиле, Аврора Аврора Спальня в классическом стиле Бежевый
    Спальня в современном стиле, Аврора Аврора Спальня в классическом стиле
    +3
    Спальня в современном стиле
    Гостиная в стиле современной классики, Аврора Аврора Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Гостиная в стиле современной классики, Аврора Аврора Гостиная в классическом стиле Белый
    Гостиная в стиле современной классики

    Наша студия занимается разработкой и дальнейшей реализацией проектов жилых домов, квартир, общественных помещений. Предпочитаем работать в классическом стиле и его вариациях. В своих проектах стараемся применять натуральные материалы. При реализации проектов работаем с проверенными поставщиками

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • авторское сопровождение
    • архитектура
    • декорирование комплектация объектов мебелью и светом
    Регионы обслуживания
    Краснодар Сочи Геленджик Анапа Тихорецк Туапсе Тимашевск Кропоткин Славянск на КубаниМайкоп Новороссийск Армавир Адлер Темрюк Ростов-на-Дону
    Адрес
    Офицерская
    350004 Краснодар
    Россия
    +7-9184820140 auroradesignkrd.ru
    Законное владение

    г.Краснодар, ул.Офицерская, 36

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