Архитектор Леонид Воронин - руководитель архитектурного бюро «Leonid Voronin Architect». Окончил Высшее Художественное Промышленное училище им. Мухина, ныне Художественно-Промышленное училище им. барона А. Л. Штиглица (г. Санкт-Петербург), факультет интерьер и оборудование. Член Союза Художников.

Бюро предоставляет полный спектр услуг: консультации на начальном этапе проектирования, фор-эскиз, архитектурный проект, дизайн проект, ландшафтный проект, разработка декоративных элементов отделки, оптимальный подбор отделочных и строительных материалов, авторский надзор. Не смотря на то, что основной акцент фирма делает на проекты жилых зданий, наша команда имеет широкий опыт в области проектирования и отделки коммерческих объектов, таких как рестораны, бары, спа-центры и салоны красоты. Так же можем предоставить услуги в строительстве и отделке вашего дома. Компания гарантирует индивидуальность и исключительность в каждом проекте.