Фотосъемка интерьеров — основная и наиболее востребованная часть моей профессиональной деятельности.
Я создаю красивые и запоминающиеся фотографии общественных интерьеров, частных домов и квартир. Мои заказчики — ведущие архитектурные студии и частные дизайнеры, интерьерные салоны, крупнейшие строительные компании и агентства недвижимости.
Мои интерьерные съемки публикуются на обложках и в материалах большинства глянцевых интерьерных изданий России: SALON INTERIOR, ELLE Decoration, AD, «Идеи Вашего Дома», «Интерьер + Дизайн», «Мезонин», «Лучшие Интерьеры», «Жилая Среда», и многих других.
- Услуги
- Помощь в подготовке объекта к съемке
- интерьерная фотосъемка
- глянцевая обработка фотографий по авторской методике
- рекомендации по размещении фотографий интерьера в профильных журналах Москвы и Петербурга.
- Регионы обслуживания
- Россия, Европа. и Санкт-Петербург
- Адрес
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194356 Санкт-Петербург
Россия
+7-9217558807 www.ivansorokin.ru