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Иван Сорокин
Фотографы Санкт-Петербург
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    • Фотосъемка интерьеров — основная и наиболее востребованная часть моей профессиональной деятельности.

    Я создаю красивые и запоминающиеся фотографии общественных интерьеров, частных домов и квартир. Мои заказчики — ведущие архитектурные студии и частные дизайнеры, интерьерные салоны, крупнейшие строительные компании и агентства недвижимости.  

    Мои интерьерные съемки публикуются на обложках и в материалах большинства глянцевых интерьерных изданий России: SALON INTERIOR, ELLE Decoration, AD, «Идеи Вашего Дома», «Интерьер + Дизайн», «Мезонин», «Лучшие Интерьеры», «Жилая Среда»,  и многих других.   

    Услуги
    • Помощь в подготовке объекта к съемке
    • интерьерная фотосъемка
    • глянцевая обработка фотографий по авторской методике
    • рекомендации по размещении фотографий интерьера в профильных журналах Москвы и Петербурга.
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа. и Санкт-Петербург
    Адрес
    194356 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9217558807 www.ivansorokin.ru
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