Фотосъемка интерьеров — основная и наиболее востребованная часть моей профессиональной деятельности.

Я создаю красивые и запоминающиеся фотографии общественных интерьеров, частных домов и квартир. Мои заказчики — ведущие архитектурные студии и частные дизайнеры, интерьерные салоны, крупнейшие строительные компании и агентства недвижимости.

Мои интерьерные съемки публикуются на обложках и в материалах большинства глянцевых интерьерных изданий России: SALON INTERIOR, ELLE Decoration, AD, «Идеи Вашего Дома», «Интерьер + Дизайн», «Мезонин», «Лучшие Интерьеры», «Жилая Среда», и многих других.