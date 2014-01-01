FACE-HOME - московское архитектурное бюро с собственным строительным подразделением. Разрабатываем и сдаем со 100% готовностью интерьеры квартир, домов и офисов. Ведущий архитектор - Глеб Полонский
- Услуги
- Архитектурное проектирование и дизайн интерьера. Строительство и ремонт. Комплектация объектов под ключ. Согласование перепланировок
- Регионы обслуживания
- Москва и Санкт-Петербург
- Адрес
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г. Москва, м.: Автозаводская, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ OMEGA PLAZA
115114 Москва
Россия
+7-4957200199 face-home.ru