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Архитектурное бюро FACE-HOME
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Без акцентов, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Без акцентов, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Без акцентов, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    +16
    Без акцентов
    Квартира в статусной московской сталинке, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Квартира в статусной московской сталинке, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Квартира в статусной московской сталинке, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    +10
    Квартира в статусной московской сталинке
    Мужской проект, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Мужской проект, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Мужской проект, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    +12
    Мужской проект
    Трехкомнатная квартира в провансе, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Трехкомнатная квартира в провансе, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Трехкомнатная квартира в провансе, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    +9
    Трехкомнатная квартира в провансе
    Для двоих, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Для двоих, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Для двоих, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    +7
    Для двоих
    Семейная квартира в современном стиле, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Семейная квартира в современном стиле, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    Семейная квартира в современном стиле, Архитектурное бюро FACE-HOME Архитектурное бюро FACE-HOME
    +13
    Семейная квартира в современном стиле

    FACE-HOME - московское архитектурное бюро с собственным строительным подразделением. Разрабатываем и сдаем со 100% готовностью интерьеры квартир, домов и офисов. Ведущий архитектор - Глеб Полонский

    Услуги
    Архитектурное проектирование и дизайн интерьера. Строительство и ремонт. Комплектация объектов под ключ. Согласование перепланировок
    Регионы обслуживания
    Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    г. Москва, м.: Автозаводская, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ OMEGA PLAZA
    115114 Москва
    Россия
    +7-4957200199 face-home.ru
    Законное владение

    г. Москва, м.: Автозаводская, ул. Ленинская слобода, д.19, БЦ OMEGA PLAZA

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