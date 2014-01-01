Дизайн однокомнатной квартиры — лучшие проекты

В дизайне интерьера однокомнатной квартиры очень важны три вещи: перепланировка, правильно выбранный стиль и мебель, подогнанная под размер вашей малогабаритной квартиры.

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