qoD - это сообщество мастеров архитектурного проектирования, дизайна, технического надзора, специалистов монтажа и производителей уникальных изделий и материалов, чей совместный труд направлен на воплощение Ваших замыслов.

Мы создаем качественные жилые и общественные объекты строительства в полном объеме - от концепции до реализации, в утвержденном бюджете и в соответствии с графиком, реализуем проекты с достижением визуального соответствия исходной концепции.

Архитектурное проектирование. Мы предлагаем услуги по комплексному проектированию малоэтажных зданий, по разработке концепций и детальных проектов для фасадов. Многолетний опыт работы на строительных объектах с техническим надзором позволяет нам на стадии концепции принимать конструктивно верные и эффективные решения. Создание качественного фасада и интерьера напрямую зависит от общестроительных работ: от конструкций фундамента, гидроизоляции, стен и кровли - поэтому на самых первых этапах проектирования мы уделяем должное внимание сопряжениям всех типов конструкций.

Для строительства мы предлагаем комплексные решения с использованием только сертифицированных материалов.

Мы принимаем в работу сложные недостроенные объекты, анализируем и исправляем ошибки старого строительства, доводим объект до сдачи под ключ.

Дизайн интерьера. Проектная мастерская qoD специализируется на разработке дизайн проектов помещений различного назначения. Мы тщательно прорабатываем сценарии жизни в помещении и на основании сценариев предлагаем планировочные решения, подбираем освещение, материалы и детали отделки, а также мебель. Мы работаем с дружественными нам производителями мебели, светильников и отделочных материалов, что позволяет нам быть свободными в применении уникальных решений.

Мы выполняем весь спектр отделочных работ с техническим сопровождением и авторским надзором.