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qoD.design архитектурная мастерская
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 2Книги идей (2)
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Проекты

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    • Офисы, qoD.design архитектурная мастерская qoD.design архитектурная мастерская Конференц-центры в стиле лофт Железо / Сталь Синий
    Офисы, qoD.design архитектурная мастерская qoD.design архитектурная мастерская Конференц-центры в стиле лофт Железо / Сталь Синий
    Офисы, qoD.design архитектурная мастерская qoD.design архитектурная мастерская Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Белый
    +2
    Офисы
    фасады, детали, МАФ, qoD.design архитектурная мастерская qoD.design архитектурная мастерская Вилла Камень Белый
    фасады, детали, МАФ, qoD.design архитектурная мастерская qoD.design архитектурная мастерская Загородные дома Камень Белый
    фасады, детали, МАФ, qoD.design архитектурная мастерская qoD.design архитектурная мастерская Загородные дома Камень Белый
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    фасады, детали, МАФ

    qoD - это сообщество мастеров архитектурного проектирования, дизайна, технического надзора, специалистов монтажа и производителей уникальных изделий и материалов, чей совместный труд направлен на воплощение Ваших замыслов.

    Мы создаем качественные жилые и общественные объекты строительства в полном объеме -  от концепции до реализации, в утвержденном бюджете и в соответствии с графиком, реализуем проекты с достижением визуального соответствия исходной концепции.

    Архитектурное проектирование. Мы предлагаем услуги по комплексному проектированию малоэтажных зданий, по разработке концепций и детальных проектов для фасадов. Многолетний опыт работы на строительных объектах с техническим надзором позволяет нам на стадии концепции принимать конструктивно верные и эффективные решения. Создание качественного фасада и интерьера напрямую зависит от общестроительных работ: от конструкций фундамента, гидроизоляции, стен и кровли - поэтому на самых первых этапах проектирования мы уделяем должное внимание сопряжениям всех типов конструкций.

    Для строительства мы предлагаем комплексные решения с использованием только сертифицированных материалов.

    Мы принимаем в работу сложные недостроенные объекты, анализируем и исправляем ошибки старого строительства, доводим объект до сдачи под ключ.

    Дизайн интерьера. Проектная мастерская qoD специализируется на разработке дизайн проектов помещений различного назначения. Мы тщательно прорабатываем сценарии жизни в помещении и на основании сценариев предлагаем планировочные решения, подбираем освещение, материалы и детали отделки, а также мебель. Мы работаем с дружественными нам производителями мебели, светильников и отделочных материалов, что позволяет нам быть свободными в применении уникальных решений.

    Мы выполняем весь спектр отделочных работ с техническим сопровождением и авторским надзором.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера
    • отделочные работы
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    ул. Грузинская 30
    125368 Москва
    Россия
    +7-9164438196 qod.design
    Законное владение

    г. Москва, ул. Зоологическая, 12к1

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