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МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Скандинавия, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
    Скандинавия, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
    Скандинавия, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
    +22
    Скандинавия
    Весна. Огонь и Бирюза, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
    Весна. Огонь и Бирюза, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
    Весна. Огонь и Бирюза, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в скандинавском стиле
    +13
    Весна. Огонь и Бирюза
    Детские мечты, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Детская комнатa в классическом стиле
    Детские мечты, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Детская комнатa в классическом стиле
    Детские мечты, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Детская комнатa в классическом стиле
    +10
    Детские мечты
    Царское село, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в классическом стиле
    Царское село, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в классическом стиле
    Царское село, МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА МАРИНА ПОКЛОНЦЕВА Гостиная в классическом стиле
    +17
    Царское село

    Дизайнер Марина Поклонцева  в каждом своем  проекте стремится создать эксклюзивный стиль, который не будет повторяться и расскажет о предпочтениях хозяев, их привычках, темпераменте и увлечениях.   В дизайн-студии для вас создадут не просто элитный дизайн интерьера, а смогут в одном проекте объединить эстетику прекрасного и комфорт технологичных достижений столетия. Это позволит добиться идеального баланса элегантности, утонченности и функциональности.  Каждая работа студии – это деликатно выдержанный стиль, гармонично объединяющий эстетическую и практическую стороны проекта.

    Услуги
    Разработка и воплощение дизайн проектов помещений любой сложности и назначения.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия
    Адрес
    117420 Москва
    Россия
    +7-9166919560 www.poklontseva.ru

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