Дизайнер Марина Поклонцева в каждом своем проекте стремится создать эксклюзивный стиль, который не будет повторяться и расскажет о предпочтениях хозяев, их привычках, темпераменте и увлечениях. В дизайн-студии для вас создадут не просто элитный дизайн интерьера, а смогут в одном проекте объединить эстетику прекрасного и комфорт технологичных достижений столетия. Это позволит добиться идеального баланса элегантности, утонченности и функциональности. Каждая работа студии – это деликатно выдержанный стиль, гармонично объединяющий эстетическую и практическую стороны проекта.