Уже болеет 10 лет компания «MQuartz» занимается изготовлением изделий из кварцевого агломерата, листовой керамики и натуральных мрамора, гранита, оникса и травертина.
Наша компания «MQuartz» предлагает Вам широкий выбор материала как, по производителям, так и по цветовой гамме. Мы являемся представителями таких известных брендов, как Samsung Radianz, Vicostone, Caesarstone, Cambria, Technistone, Sile-stone и многие другие.
Современное оборудование и отлаженная работа коллектива позволяют в кратчайшие сроки реализовать самые замысловатые проекты и индивидуальные дизайнерские решения.
Изготавливаем такие изделия, как столешницы для кухни и ванной комнаты, подоконники, кухонные острова, барные стойки. Облицовываем лестницы, камины, стены и полы.
- Услуги
- столешницы из камня
- подоконники из камня
- облицовка лестниц
- облицовка каминов
- облицовка стен
- облицовка полов
- полы из керамогранита
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- Адрес
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Староватутинский проезд, д. 12
141100 Москва
Россия
+7-9264500114 myquartz.ru