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MyQuartz
Плитка и камень Москва
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    Уже болеет 10 лет компания «MQuartz» занимается изготовлением изделий из кварцевого агломерата, листовой керамики и натуральных мрамора, гранита, оникса и травертина. 

    Наша компания «MQuartz» предлагает Вам широкий выбор материала как, по производителям, так и по цветовой гамме. Мы являемся представителями таких известных брендов, как Samsung Radianz, Vicostone, Caesarstone, Cambria, Technistone, Sile-stone и многие другие. 

    Современное оборудование и отлаженная работа коллектива позволяют в кратчайшие сроки реализовать самые замысловатые проекты и индивидуальные дизайнерские решения.

    Изготавливаем такие изделия, как столешницы для кухни и ванной комнаты, подоконники, кухонные острова, барные стойки. Облицовываем лестницы, камины, стены и полы.

    Услуги
    • столешницы из камня
    • подоконники из камня
    • облицовка лестниц
    • облицовка каминов
    • облицовка стен
    • облицовка полов
    • полы из керамогранита
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская обл
    • Долгопрудный
    • Химки
    • Одинцово
    • Звенигород
    • Горки
    • Барвиха
    • Красногорск
    • Лобня
    • Апрелевка
    • Мытищи
    • Королев
    • Пушкиноо
    • Краснознаменск
    • Подольск
    • Видное
    • Балашиха
    • Реутов
    • Дзержинский
    • люберцы
    • Жуковский
    • Староватутинский проезд
    • дом 12
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    Адрес
    Староватутинский проезд, д. 12
    141100 Москва
    Россия
    +7-9264500114 myquartz.ru
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