Уже болеет 10 лет компания «MQuartz» занимается изготовлением изделий из кварцевого агломерата, листовой керамики и натуральных мрамора, гранита, оникса и травертина.

Наша компания «MQuartz» предлагает Вам широкий выбор материала как, по производителям, так и по цветовой гамме. Мы являемся представителями таких известных брендов, как Samsung Radianz, Vicostone, Caesarstone, Cambria, Technistone, Sile-stone и многие другие.

Современное оборудование и отлаженная работа коллектива позволяют в кратчайшие сроки реализовать самые замысловатые проекты и индивидуальные дизайнерские решения.

Изготавливаем такие изделия, как столешницы для кухни и ванной комнаты, подоконники, кухонные острова, барные стойки. Облицовываем лестницы, камины, стены и полы.