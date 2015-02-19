Я занимаюсь разработкой и реализацией интерьеров. В работе уделяю внимание созданию ярких идей, не оторванных от реальности, которые можно эстетично и качественно воплотить за разумные деньги. Для меня важно получить положительный отзыв от заказчика, который мне доверяет. Я освобождаю его время, беру на себя организацию всего процесса, адаптирую уже имеющиеся у него идеи. Мне важен результат. Я привлекаю подрядчиков и поставщиков, зарекомендовавших себя на предыдущих проектах, тестирую новых. В этом процессе нельзя останавливаться, нужно постоянно совершенствовать систему.

Я родился в 1986 году в г. Томске в семье архитекторов. Летом после 5го курса мне посчастливилось получить опыт работы архитектором в Лос-Анджелесе, где я разрабатывал концепцию спортивного сооружения. Вернувшись в Россию, я защитил диплом на отлично и, продолжая работать архитектором и визуализатором, начал изучать принципы дизайна мебели. Полтора года я работал главным дизайнером на томской мебельной фабрике «Грол», где занимался преимущественно систематизацией работы дизайнерского отдела, а так же индивидуальной разработкой мебели с применением дорогих пород натурального шпона. Переехав в Москву в начале 2011, работал ведущим архитектором в строительной компании, где прошел коучинг по телефонным переговорам с клиентами. Занимался дизайном интерьеров квартир и загородных домов в небольшой команде. В 2011 пришел в группу компаний «Европеум» на должность руководителя отдела дизайна, где занимался организацией работы по дизайну интерьеров банковских офисов. Так же занимался авторским надзором, подбором материалов и мебели, комплектацией интерьеров, разработкой дизайна банкоматов. В настоящий момент я работаю в мощной проектно-строительной организации, занимаюсь разработкой интерьеров экстра-класса с применением эксклюзивных материалов и бессовестно дорогой мебели. Проектирование интерьеров такого уровня имеет свои особенности и требует особого подхода. Материалы этих проектов я, к сожалению, не могу публиковать открыто.