Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Александр Михайлик
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер бара, Александр Михайлик Александр Михайлик Конференц-центры в стиле лофт
    Интерьер бара, Александр Михайлик Александр Михайлик Конференц-центры в стиле лофт
    Интерьер бара, Александр Михайлик Александр Михайлик Конференц-центры в стиле лофт
    +10
    Интерьер бара
    Двухуровневая квартира, Александр Михайлик Александр Михайлик Гостиная в стиле модерн
    Двухуровневая квартира, Александр Михайлик Александр Михайлик Гостиная в стиле модерн
    Двухуровневая квартира, Александр Михайлик Александр Михайлик Ванная комната в стиле модерн
    +4
    Двухуровневая квартира

    Я занимаюсь разработкой и реализацией интерьеров. В работе уделяю внимание созданию ярких идей, не оторванных от реальности, которые можно эстетично и качественно воплотить за разумные деньги. Для меня важно получить положительный отзыв от заказчика, который мне доверяет. Я освобождаю его время, беру на себя организацию всего процесса, адаптирую уже имеющиеся у него идеи. Мне важен результат. Я привлекаю подрядчиков и поставщиков, зарекомендовавших себя на предыдущих проектах, тестирую новых. В этом процессе нельзя останавливаться, нужно постоянно совершенствовать систему.

    Я родился в 1986 году в г. Томске в семье архитекторов. Летом после 5го курса мне посчастливилось получить опыт работы архитектором в Лос-Анджелесе, где я разрабатывал концепцию спортивного сооружения. Вернувшись в Россию, я защитил диплом на отлично и, продолжая работать архитектором и визуализатором, начал изучать принципы дизайна мебели. Полтора года я работал главным дизайнером на томской мебельной фабрике «Грол», где занимался преимущественно систематизацией работы дизайнерского отдела, а так же индивидуальной разработкой мебели с применением дорогих пород натурального шпона. Переехав в Москву в начале 2011, работал ведущим архитектором в строительной компании, где прошел коучинг по телефонным переговорам с клиентами. Занимался дизайном интерьеров квартир и загородных домов в небольшой команде. В 2011 пришел в группу компаний «Европеум» на должность руководителя отдела дизайна, где занимался организацией работы по дизайну интерьеров банковских офисов. Так же занимался авторским надзором, подбором материалов и мебели, комплектацией интерьеров, разработкой дизайна банкоматов. В настоящий момент я работаю в мощной проектно-строительной организации, занимаюсь разработкой интерьеров экстра-класса с применением эксклюзивных материалов и бессовестно дорогой мебели. Проектирование интерьеров такого уровня имеет свои особенности и требует особого подхода. Материалы этих проектов я, к сожалению, не могу публиковать открыто.

    Услуги
    • Проектирование интерьеров
    • Комплектация объектов
    • авторский надзор
    • управление строительством.
    Регионы обслуживания
    г. Москва и Москва
    Награды компании
    • Международный смотр-конкурс архитектурных дипломных проектов 2009
    • МООСАО, диплом 1й степени
    Адрес
    115054 Москва
    Россия
    +7-9268119533

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element