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Диляра Минигулова
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Жк АртСити, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Ванная комната в скандинавском стиле
    Жк АртСити, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Ванная комната в скандинавском стиле
    Жк АртСити, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Гостиная в скандинавском стиле
    +9
    Жк АртСити
    ЖК 5 Звезд, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    ЖК 5 Звезд, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Ванная комната в эклектичном стиле
    ЖК 5 Звезд, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Гостиные в эклектичном стиле
    +7
    ЖК 5 Звезд
    ЖК Легенда, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
    ЖК Легенда, Диляра Минигулова Диляра Минигулова балконы
    ЖК Легенда, Диляра Минигулова Диляра Минигулова балконы
    +13
    ЖК Легенда
    Интерьер для молодого врача, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Гостиная в стиле лофт
    Интерьер для молодого врача, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Кухня в стиле лофт
    Интерьер для молодого врача, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Столовая комната в стиле лофт
    +13
    Интерьер для молодого врача
    Квартира-студия по ул. Вахитова, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира-студия по ул. Вахитова, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира-студия по ул. Вахитова, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Кухни в эклектичном стиле
    +1
    Квартира-студия по ул. Вахитова
    Студия красоты FRESH, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Конференц-центры в стиле минимализм
    Студия красоты FRESH, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Конференц-центры в стиле минимализм
    Студия красоты FRESH, Диляра Минигулова Диляра Минигулова Конференц-центры в стиле минимализм
    +13
    Студия красоты FRESH
    Показать все 15 проекты

    Мы все стремимся к прекрасному. 

    Гармоничное пространство, окружающее человека, вызывает положительные эмоции, вдохновляет и заряжает энергией. 

    Меня всегда воодушевляло искусство создания интерьеров. Я получаю колоссальное удовольствие, когда из бетонных стен вырастает гармоничное, комфортное и эстетичное пространство. Когда людям в нем хорошо и уютно. Я вижу, как меняется их качество жизни, вижу их довольные лица. Для меня это важно. 

    Хочется творить и создавать красивые интерьеры и делать окружающих чуточку счастливее🙌

    Услуги
    • дизайн проект жилых и общественных помещений
    • комплектация проекта
    • авторский надзор
    • перепланировка
    • консультации
    • архитектурное проектирование
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Татарстан
    • Московская область
    • Москва
    • Казань
    • Йошкар-Ола
    • Чебоксары
    • Уфа
    Адрес
    Чистопольская
    420124 Казань
    Россия
    +7-9376202470 www.dilyaraminigulova.com
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