Мы все стремимся к прекрасному.
Гармоничное пространство, окружающее человека, вызывает положительные эмоции, вдохновляет и заряжает энергией.
Меня всегда воодушевляло искусство создания интерьеров. Я получаю колоссальное удовольствие, когда из бетонных стен вырастает гармоничное, комфортное и эстетичное пространство. Когда людям в нем хорошо и уютно. Я вижу, как меняется их качество жизни, вижу их довольные лица. Для меня это важно.
Хочется творить и создавать красивые интерьеры и делать окружающих чуточку счастливее🙌
- Услуги
- дизайн проект жилых и общественных помещений
- комплектация проекта
- авторский надзор
- перепланировка
- консультации
- архитектурное проектирование
- ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Татарстан
- Московская область
- Москва
- Казань
- Йошкар-Ола
- Чебоксары
- Уфа
- Адрес
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Чистопольская
420124 Казань
Россия
+7-9376202470 www.dilyaraminigulova.com