Дизайн интерьера загородного дома в Москве

Сегодня мы покажем вам удивительную виллу, которую дизайнеры оформили для того, чтобы семья из трех поколений переехала из Москвы на солнечный остров Кипр! Клиентка, женщина средних лет, недавно приобрела две виллы по 135 кв.

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