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Eli&#39;s Home
Дизайнеры интерьера Moscow
Обзор 17Проекты (17) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Бутик-отель в Москве|Boutique-hotel in Moscow|Butik-otel Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Спальня в стиле лофт
    Бутик-отель в Москве|Boutique-hotel in Moscow|Butik-otel Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Бутик-отель в Москве|Boutique-hotel in Moscow|Butik-otel Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Ванная в стиле лофт
    +28
    Бутик-отель в Москве|Boutique-hotel in Moscow|Butik-otel Moskova'da
    Шик на о. Балчуг|Shic in the center of Moscow|Şıklık Moskova'nın merkezinde, Eli's Home Eli's Home Спальня в стиле модерн
    Шик на о. Балчуг|Shic in the center of Moscow|Şıklık Moskova'nın merkezinde, Eli's Home Eli's Home Гостиная в стиле модерн
    Шик на о. Балчуг|Shic in the center of Moscow|Şıklık Moskova'nın merkezinde, Eli's Home Eli's Home Гостиная в стиле модерн
    +47
    Шик на о. Балчуг|Shic in the center of Moscow|Şıklık Moskova'nın merkezinde
    Цветная классика в ЖК "Маршал"|Colorful classics in Moscow|Renkli klasik Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Зеленый
    Цветная классика в ЖК "Маршал"|Colorful classics in Moscow|Renkli klasik Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Гостиная в классическом стиле Зеленый
    Цветная классика в ЖК "Маршал"|Colorful classics in Moscow|Renkli klasik Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Встроенные кухни Зеленый
    +18
    Цветная классика в ЖК "Маршал"|Colorful classics in Moscow|Renkli klasik Moskova'da
    Кусочек Парижа в центре Москвы|Piece of Paris in the center of Moscow|Paris parçası Moskova'nın merkezinde, Eli's Home Eli's Home Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Кусочек Парижа в центре Москвы|Piece of Paris in the center of Moscow|Paris parçası Moskova'nın merkezinde, Eli's Home Eli's Home Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Кусочек Парижа в центре Москвы|Piece of Paris in the center of Moscow|Paris parçası Moskova'nın merkezinde, Eli's Home Eli's Home Гостиные в эклектичном стиле Белый
    +10
    Кусочек Парижа в центре Москвы|Piece of Paris in the center of Moscow|Paris parçası Moskova'nın merkezinde
    Минималистичный интерьер в ЖК "Мосфильмовский"|Minimalistic interior in Moscow|Minimalist iç Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Гостиная в стиле минимализм
    Минималистичный интерьер в ЖК "Мосфильмовский"|Minimalistic interior in Moscow|Minimalist iç Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Гостиная в стиле минимализм
    Минималистичный интерьер в ЖК "Мосфильмовский"|Minimalistic interior in Moscow|Minimalist iç Moskova'da, Eli's Home Eli's Home Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Минималистичный интерьер в ЖК "Мосфильмовский"|Minimalistic interior in Moscow|Minimalist iç Moskova'da
    Яркая вилла на о. Кипр|Bright villa on Cyprus|Parlaklı villa Kıbrıs'ta, Eli's Home Eli's Home Гостиная в средиземноморском стиле
    Яркая вилла на о. Кипр|Bright villa on Cyprus|Parlaklı villa Kıbrıs'ta, Eli's Home Eli's Home Гостиная в средиземноморском стиле
    Яркая вилла на о. Кипр|Bright villa on Cyprus|Parlaklı villa Kıbrıs'ta, Eli's Home Eli's Home Гостиная в средиземноморском стиле
    +16
    Яркая вилла на о. Кипр|Bright villa on Cyprus|Parlaklı villa Kıbrıs'ta
    Показать все 17 проекты

    Дизайнер интерьера Елизавета Корешкова.

    Мы предлагаем полный спектр услуг по разработке дизайн-проекта. Мы предлагаем следующие услуги: Разработка планировочного решения; 3D визуализация; Рабочие чертежи; Помощь в согласовании перепланировки; Разработка инженерных проектов; Комплектация объекта отделочными материалами и мебелью; Помощь в закупке отделочных материалов и мебели; Полное сопровождение строительного процесса; Авторский надзор.

    Адрес
    121069 Moscow
    Россия
    +7-9251081711 www.elis-home.com

    Отзыв

    дизайн студия Астрова дизайн студия Астрова
    20лет
    больше 3 лет назад
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