Дизайнер интерьера Елизавета Корешкова.
Мы предлагаем полный спектр услуг по разработке дизайн-проекта. Мы предлагаем следующие услуги: Разработка планировочного решения; 3D визуализация; Рабочие чертежи; Помощь в согласовании перепланировки; Разработка инженерных проектов; Комплектация объекта отделочными материалами и мебелью; Помощь в закупке отделочных материалов и мебели; Полное сопровождение строительного процесса; Авторский надзор.
- Адрес
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121069 Moscow
Россия
+7-9251081711 www.elis-home.com