С 1995 г. мы специализируемся на производстве дверей из массива и комплектующих к ним. Кроме дверей из массива, мы также производим белые двери, покрытые эмалью, из современных материалов, накладки на входные двери, раздвижные двери, доборные панели, стеновые панели, плинтус.По поводу партнёрства:shmargun@b-les.ru или s.shmargun@gmail.com8 (495) 150-00-32 (добавочный 21)