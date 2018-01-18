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Брянский лес
Двери Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Двери серии Модерн. Фото в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Коричневый
    Двери серии Модерн. Фото в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Коричневый
    Двери серии Модерн. Фото в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Коричневый
    +8
    Двери серии Модерн. Фото в интерьере
    Белые двери Кама плюс. Фото в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Белый
    Белые двери Кама плюс. Фото в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Белый
    Белые двери Кама плюс. Фото в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Белый
    +8
    Белые двери Кама плюс. Фото в интерьере
    Двери Кантри в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Серый
    Двери Кантри в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Серый
    Двери Кантри в интерьере, Брянский лес Брянский лес Окна и двериДвери Дерево Серый
    +9
    Двери Кантри в интерьере

    С 1995 г. мы специализируемся на производстве дверей из массива и комплектующих к ним. Кроме дверей из массива, мы также производим белые двери, покрытые эмалью, из современных материалов, накладки на входные двери, раздвижные двери, доборные панели, стеновые панели, плинтус.По поводу партнёрства:shmargun@b-les.ru или s.shmargun@gmail.com8 (495) 150-00-32 (добавочный 21)

    Услуги
    производство дверей
    Регионы обслуживания
    Москва и Брянск
    Адрес
    улица Литейная, дом 87
    241012 Москва
    Россия
    +7-4951500032 b-les.com
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