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Студия дизайна интерьера L&#39;grans
Дизайнеры интерьера Хабаровск
Обзор 31Проекты (31) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера комнаты по ул. Шеронова, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Гостиная в стиле лофт
    Дизайн интерьера комнаты по ул. Шеронова, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Гостиная в стиле лофт
    Дизайн интерьера комнаты по ул. Шеронова, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Гостиная в стиле лофт
    +3
    Дизайн интерьера комнаты по ул. Шеронова
    Дизайн интерьера коттеджа в п. Ракитное, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Кухня в стиле лофт
    Дизайн интерьера коттеджа в п. Ракитное, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Кухня в стиле лофт
    Дизайн интерьера коттеджа в п. Ракитное, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Кухня в стиле лофт
    +17
    Дизайн интерьера коттеджа в п. Ракитное
    Дизайн интерьера 4к. квартиры по ул. Карла-Маркса, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Детская комната в стиле лофт
    Дизайн интерьера 4к. квартиры по ул. Карла-Маркса, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Детская комната в стиле лофт
    Дизайн интерьера 4к. квартиры по ул. Карла-Маркса, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Детская комната в стиле лофт
    +17
    Дизайн интерьера 4к. квартиры по ул. Карла-Маркса
    Дизайн интерьера 2к. квартиры в ЖК Культура, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Гостиная в стиле лофт
    Дизайн интерьера 2к. квартиры в ЖК Культура, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Кухня в стиле лофт
    Дизайн интерьера 2к. квартиры в ЖК Культура, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Кухня в стиле лофт
    +12
    Дизайн интерьера 2к. квартиры в ЖК Культура
    Дизайн проект интерьера 3к. квартиры по ул. Трубный, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Детская комната в стиле лофт
    Дизайн проект интерьера 3к. квартиры по ул. Трубный, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Детская комната в стиле лофт
    Дизайн проект интерьера 3к. квартиры по ул. Трубный, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Детская комната в стиле лофт
    +17
    Дизайн проект интерьера 3к. квартиры по ул. Трубный
    Дизайн проект интерьера 3к. квартиры в ЖК Культура г. Хабаровск, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Кухня в стиле лофт
    Дизайн проект интерьера 3к. квартиры в ЖК Культура г. Хабаровск, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Гостиная в стиле лофт
    Дизайн проект интерьера 3к. квартиры в ЖК Культура г. Хабаровск, Студия дизайна интерьера L'grans Студия дизайна интерьера L'grans Гостиная в стиле лофт
    +13
    Дизайн проект интерьера 3к. квартиры в ЖК Культура г. Хабаровск
    Показать все 31 проекты

    Студия дизайна и ремонта L’GRANS – команда профессионалов своего дела, которым по плечу любая задача. Мы готовы выполнить для вас ремонт любого помещения в необходимом формате: евростандарт, косметический ремонт, эксклюзивные, комплексные и дизайнерские работы. Многолетний опыт и использование в работе современного инструментария и оборудования, а также квалифицированные мастера – залог нашего успеха.

    Услуги
    Дизайн интерьера и ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    Хабаровск
    Адрес
    Ленинградская, 53к1, офис 110
    680021 Хабаровск
    Россия
    +7-4212932600 elgrans.ru
    Законное владение

    Хабаровск, ул. Ленинградская, 53к1, офис 110

    Отзыв

    Alik Ujik
    Обратился в данную компанию за дизайном своей двушки в новострое. Сделали проект - грамотно, не придраться. Немного задержали по срокам, но не критично.
    около 4 лет назад
    Данила Жилинков
    Дизайн проект 2к. квартиры сделали в оговоренные сроки. Работала над проектом дизайнер - Анна. Результатом удовлетворен, проект есть среди опубликованных работ компанией. Ожидаю сдачу дома (ЖК Культура), чтобы начать ремонт.
    больше 3 лет назад
    Роман Осипов
    Купил новостройку. Данная компания привлекла тем, что не пришлось искать отдельных специалистов самому: делают полный комплекс от проекта до финальной реализации, и смету считают, и всё найти в магазинах и закупить помогли. Сэкономили мне время и силы. Качество ремонта особенно порадовало. И результат совпал с проектом на 90%
    около 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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