Студия дизайна и ремонта L’GRANS – команда профессионалов своего дела, которым по плечу любая задача. Мы готовы выполнить для вас ремонт любого помещения в необходимом формате: евростандарт, косметический ремонт, эксклюзивные, комплексные и дизайнерские работы. Многолетний опыт и использование в работе современного инструментария и оборудования, а также квалифицированные мастера – залог нашего успеха.
- Услуги
- Дизайн интерьера и ремонт под ключ
- Регионы обслуживания
- Хабаровск
- Адрес
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Ленинградская, 53к1, офис 110
680021 Хабаровск
Россия
+7-4212932600 elgrans.ru
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Хабаровск, ул. Ленинградская, 53к1, офис 110