Студия дизайна и ремонта L’GRANS – команда профессионалов своего дела, которым по плечу любая задача. Мы готовы выполнить для вас ремонт любого помещения в необходимом формате: евростандарт, косметический ремонт, эксклюзивные, комплексные и дизайнерские работы. Многолетний опыт и использование в работе современного инструментария и оборудования, а также квалифицированные мастера – залог нашего успеха.