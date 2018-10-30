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INTERIOR PROJECT studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Простор и чистота. Квартира для молодой семьи с ребёнком. , INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio Кухня в стиле минимализм
    Простор и чистота. Квартира для молодой семьи с ребёнком. , INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio Кухня в стиле минимализм
    Простор и чистота. Квартира для молодой семьи с ребёнком. , INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio Столовая комната в стиле минимализм
    +9
    Простор и чистота. Квартира для молодой семьи с ребёнком.
    Мечты о лофте, INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio Кухни в эклектичном стиле
    Мечты о лофте, INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio Кухни в эклектичном стиле
    Мечты о лофте, INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio Столовая комната в эклектичном стиле
    +21
    Мечты о лофте
    Зефирная классика, INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    Зефирная классика, INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    Зефирная классика, INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    +11
    Зефирная классика
    Таунхаус в Москве. Брутальная классика., INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    Таунхаус в Москве. Брутальная классика., INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    Таунхаус в Москве. Брутальная классика., INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    +32
    Таунхаус в Москве. Брутальная классика.
    Следовать природе., INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio Сад Растения Дерево Многоцветный
    Следовать природе., INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    Следовать природе., INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio Сад Забор и ворота Дерево Белый
    +60
    Следовать природе.
    Спальни девочек с прилегающими к ним ванными комнатами. , INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    Спальни девочек с прилегающими к ним ванными комнатами. , INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    Спальни девочек с прилегающими к ним ванными комнатами. , INTERIOR PROJECT studio INTERIOR PROJECT studio
    +3
    Спальни девочек с прилегающими к ним ванными комнатами.
    Показать все 8 проекты

    Мой принцип работы - это клиентоориентированность и надёжность. 

    Индивидуальный подход к каждому объекту и заказчику, цены и объёмы работ. Составляется договор. 

    Имею опыт работы с разными по сложности проектами интерьера (с 2004 года). Подробная и продуманная документация. Исключен потоковый принцип работы.

    Услуги
    • Стилевое решение
    • ПЕРЕПЛАНИРОВКА
    • проект чертежей
    • эскизы стилевого выбора в масштабе
    • цветовой коллаж
    • подбор и расчет материалов
    • авторское сопровождение
    • разработка авторской мебели. Ландшафты.
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    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Награды компании
    • 1 место в конкурсе дизайнеров от английской фирмы Graham&Brown  и  участие в разработке новой коллекции обоев в дизайн-студии английской фирмы Graham&Brown, Манчестер. 
    • Размещение проектов в печатных изданиях, таких как, Лучшие интерьеры, Идеи Вашего Дома. А так же в интернет изданиях.
    Адрес
    Москва Москва
    Россия
    +7-9161111111 InteriorProjectStudio.com
    Законное владение

    Работаю как ИП

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