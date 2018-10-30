Мой принцип работы - это клиентоориентированность и надёжность.

Индивидуальный подход к каждому объекту и заказчику, цены и объёмы работ. Составляется договор.

Имею опыт работы с разными по сложности проектами интерьера (с 2004 года). Подробная и продуманная документация. Исключен потоковый принцип работы.