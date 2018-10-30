Мой принцип работы - это клиентоориентированность и надёжность.
Индивидуальный подход к каждому объекту и заказчику, цены и объёмы работ. Составляется договор.
Имею опыт работы с разными по сложности проектами интерьера (с 2004 года). Подробная и продуманная документация. Исключен потоковый принцип работы.
- Услуги
- Стилевое решение
- ПЕРЕПЛАНИРОВКА
- проект чертежей
- эскизы стилевого выбора в масштабе
- цветовой коллаж
- подбор и расчет материалов
- авторское сопровождение
- разработка авторской мебели. Ландшафты.
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- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Награды компании
- 1 место в конкурсе дизайнеров от английской фирмы Graham&Brown и участие в разработке новой коллекции обоев в дизайн-студии английской фирмы Graham&Brown, Манчестер.
- Размещение проектов в печатных изданиях, таких как, Лучшие интерьеры, Идеи Вашего Дома. А так же в интернет изданиях.
- Адрес
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Москва Москва
Россия
+7-9161111111 InteriorProjectStudio.com
Законное владение
Работаю как ИП