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Первая Мультимедийная компания
Аудио- и видеосистемы Москва
Обзор 6Проекты (6) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Умный дом - модульный телевизор любого размера, каждый модуль 54"., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Гостиная в классическом стиле
    Умный дом - модульный телевизор любого размера, каждый модуль 54"., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Гостиная в классическом стиле
    Умный дом - модульный телевизор любого размера, каждый модуль 54"., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Гостиная в классическом стиле
    +1
    Умный дом - модульный телевизор любого размера, каждый модуль 54".
    Умный дом - Сенсорные панели Crestron., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания ГостинаяАксессуары и декорации
    Умный дом - Сенсорные панели Crestron., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания ГостинаяАксессуары и декорации
    Умный дом - Сенсорные панели Crestron., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания ГостинаяАксессуары и декорации
    +8
    Умный дом - Сенсорные панели Crestron.
    Умный дом - кабинет руководителя, видеостена., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Рабочий кабинет в классическом стиле
    Умный дом - кабинет руководителя, видеостена.
    Умный дом - технические помещения, мультирум, кинозал., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Медиа комната в классическом стиле
    Умный дом - технические помещения, мультирум, кинозал., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Медиа комната в классическом стиле
    Умный дом - технические помещения, мультирум, кинозал., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Медиа комната в классическом стиле
    +4
    Умный дом - технические помещения, мультирум, кинозал.
    Умный дом - домашний кинотеатр, кинозал., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Медиа комната в классическом стиле
    Умный дом - домашний кинотеатр, кинозал., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Медиа комната в классическом стиле
    Умный дом - домашний кинотеатр, кинозал., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Медиа комната в классическом стиле
    +2
    Умный дом - домашний кинотеатр, кинозал.
    Умный дом - видеостена в спальне., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Спальня в классическом стиле
    Умный дом - видеостена в спальне., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Спальня в классическом стиле
    Умный дом - видеостена в спальне., Первая Мультимедийная компания Первая Мультимедийная компания Спальня в классическом стиле
    Умный дом - видеостена в спальне.

    Системный интегратор интеллектуальных систем "умный дом" Crestron как для дома, так и для бизнеса. Домашний кинотеатр и профессиональный кинозал. Сервисный центр и электронная лаборатория систем умный дом. В штате компании трудятся лучшие специалисты Crestron в России, именно поэтому мы создаем наилучший искусственный интеллект умного дома, для Вашего комфорта.

    Услуги
    Проектирование слаботочных систем поставка оборудования умный дом пуско-наладка и программирование систем. Сервисное обслуживание лабаратория разработки программного кода и точной мехники разработка графических интерфейсов.
    Регионы обслуживания
    Россия Центр Беларусь Москва
    Адрес
    Нововладыкинский проезд, д.8, стр.5
    127106 Москва
    Россия
    +7-4951771378 www.1mcpro.ru
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