Системный интегратор интеллектуальных систем "умный дом" Crestron как для дома, так и для бизнеса. Домашний кинотеатр и профессиональный кинозал. Сервисный центр и электронная лаборатория систем умный дом. В штате компании трудятся лучшие специалисты Crestron в России, именно поэтому мы создаем наилучший искусственный интеллект умного дома, для Вашего комфорта.
- Услуги
- Проектирование слаботочных систем поставка оборудования
умный домпуско-наладка и программирование систем. Сервисное обслуживание лабаратория разработки программного кода и точной мехники разработка графических интерфейсов.
- Регионы обслуживания
- Россия Центр Беларусь Москва
- Адрес
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Нововладыкинский проезд, д.8, стр.5
127106 Москва
Россия
+7-4951771378 www.1mcpro.ru