Системный интегратор интеллектуальных систем "умный дом" Crestron как для дома, так и для бизнеса. Домашний кинотеатр и профессиональный кинозал. Сервисный центр и электронная лаборатория систем умный дом. В штате компании трудятся лучшие специалисты Crestron в России, именно поэтому мы создаем наилучший искусственный интеллект умного дома, для Вашего комфорта.