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ZHIVULIN DESIGN
Ландшафтные архитекторы Москва
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Проекты

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    • Уютный дворик, ZHIVULIN DESIGN ZHIVULIN DESIGN
    Уютный дворик, ZHIVULIN DESIGN ZHIVULIN DESIGN
    Уютный дворик, ZHIVULIN DESIGN ZHIVULIN DESIGN
    Уютный дворик

    Ландшафтно-архитектурная компания создает не только великолепные сады и парки для взыскательных клиентов нашей страны, но и комплексно подходит к организации ландшафта в целом, начиная с выбора участка земли, размещения на нем построек, учитывая природные и эстетические факторы. В основе всех наших творений, лежат строгие правила архитектуры и садово-паркового искусства. За 15 лет наша компания наработала свои уникальные технологии и приемы по созданию комфортного пространства для жизни и отдыха с учетом особенности Российского климата, вкусов и предпочтений заказчиков. Главным архитектором всех проектов является Живулин Денис, архитектор, дизайнер с архитектурным, художественным и ландшафтным образованием.

    Услуги
    Проектирование, дизайн и строительство
    Адрес
    141078 Москва
    Россия
    +7-9253777996 www.zhivulindenis.com
    Законное владение

    Королев, Державина 12 а

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