Ландшафтно-архитектурная компания создает не только великолепные сады и парки для взыскательных клиентов нашей страны, но и комплексно подходит к организации ландшафта в целом, начиная с выбора участка земли, размещения на нем построек, учитывая природные и эстетические факторы. В основе всех наших творений, лежат строгие правила архитектуры и садово-паркового искусства. За 15 лет наша компания наработала свои уникальные технологии и приемы по созданию комфортного пространства для жизни и отдыха с учетом особенности Российского климата, вкусов и предпочтений заказчиков. Главным архитектором всех проектов является Живулин Денис, архитектор, дизайнер с архитектурным, художественным и ландшафтным образованием.