Баня vs. Сауна – что лучше?

Если вы хотите построить у себя баню или сауну и не можете определиться с выбором, то эта статья именно для вас. С точки зрения конструкции и та и другая строятся из дерева, внутренняя отделка также из древесины.

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