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ISDesign group s.r.o.
Дизайнеры интерьера Прага, Чехия
Обзор 23Проекты (23) 8Книги идей (8)
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Проекты

Новый проект
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    • Частный дом в Jesenice, Прага - Запад, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Желтый
    Частный дом в Jesenice, Прага - Запад, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле Желтый
    Частный дом в Jesenice, Прага - Запад, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    +15
    Частный дом в Jesenice, Прага - Запад
    Четырехкомнатная квартира в жилом комплексе Alfarezidence, Прага, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Гостиные в эклектичном стиле Мрамор Коричневый
    Четырехкомнатная квартира в жилом комплексе Alfarezidence, Прага, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Встроенные кухни Дерево Бежевый
    Четырехкомнатная квартира в жилом комплексе Alfarezidence, Прага, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Встроенные кухни Мрамор Бежевый
    +3
    Четырехкомнатная квартира в жилом комплексе Alfarezidence, Прага
    Квартира в жилом комплексе Alfarezidence, Прага., ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Гостиные в эклектичном стиле Мрамор
    Квартира в жилом комплексе Alfarezidence, Прага., ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Гостиные в эклектичном стиле Мрамор
    Квартира в жилом комплексе Alfarezidence, Прага., ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Гостиные в эклектичном стиле
    +13
    Квартира в жилом комплексе Alfarezidence, Прага.
    Гостевой дом в Карловых Варах, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Переливные бассейны Камень Бежевый
    Гостевой дом в Карловых Варах, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Переливные бассейны Камень Бежевый
    Гостевой дом в Карловых Варах, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Переливные бассейны Дерево Бежевый
    +9
    Гостевой дом в Карловых Варах
    Пентхаус в Карловых Варах - реализация, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o.
    Пентхаус в Карловых Варах - реализация, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o.
    Пентхаус в Карловых Варах - реализация, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o.
    +14
    Пентхаус в Карловых Варах - реализация
    Пентхаус в Карловых Варах, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Гостиные в эклектичном стиле
    Пентхаус в Карловых Варах, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Гостиные в эклектичном стиле
    Пентхаус в Карловых Варах, ISDesign group s.r.o. ISDesign group s.r.o. Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    Пентхаус в Карловых Варах
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    Основные направления нашей деятельности:  Дизайн проекты жилых и коммерческих интерьеров; Проектирование частных домов ; Ремонт и реконструкция жилых и коммерческих помещений под ключ; Индивидуальное строительство частных домов под ключ; Меблирование и декорирование жилых и коммерческих помещений.

    Услуги
    Дизайн проекты интерьеров. Индивидуальное строительство. Ремонт и реконструкция. Комплектация интерьерера.
    Регионы обслуживания
    Чехия, СНГ и Европа и Прага, Чехия
    Адрес
    Babická 2345/3
    14900 Прага, Чехия
    Чешская республика
    +420-732567373 isdesigngroup.ru
    Законное владение

    Babická 2345/3, 149 00, Praha 4 - Chodov

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