Основные направления нашей деятельности: Дизайн проекты жилых и коммерческих интерьеров; Проектирование частных домов ; Ремонт и реконструкция жилых и коммерческих помещений под ключ; Индивидуальное строительство частных домов под ключ; Меблирование и декорирование жилых и коммерческих помещений.
- Услуги
- Дизайн проекты интерьеров. Индивидуальное строительство. Ремонт и реконструкция. Комплектация интерьерера.
- Регионы обслуживания
- Чехия, СНГ и Европа и Прага, Чехия
- Адрес
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Babická 2345/3
14900 Прага, Чехия
Чешская республика
+420-732567373 isdesigngroup.ru
Babická 2345/3, 149 00, Praha 4 - Chodov