Реализуем проекты любого уровня,сложности и объема.
Выполняем работы по возведению: Антресоли, Межэтажных перекрытий, Мансард, Мезонины, Перекрытия. Изготовление, Монтаж, Ресторация, Усиление.
При заказе учитываем ваши пожелания. Изготовим и установим качественно и в срок. Многолетний опыт, своё партфолио. Гарантия на все работы. Работаем со всеми видами расчетов. Выгодные цены. Расчет ведеться индивидуально для каждой конструкции
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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108807 Москва
Россия
+7-9687776512