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Стальные конструкции
Строители Москва
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Проекты

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    • Жилой мезонин, Стальные конструкции Стальные конструкции Спальня в классическом стиле Железобетон
    Жилой мезонин

    Реализуем проекты любого уровня,сложности и объема.

    Выполняем работы по возведению: Антресоли, Межэтажных перекрытий, Мансард, Мезонины, Перекрытия. Изготовление, Монтаж, Ресторация, Усиление.

    При заказе учитываем ваши пожелания. Изготовим и установим качественно и в срок. Многолетний опыт, своё партфолио. Гарантия на все работы. Работаем со всеми видами расчетов. Выгодные цены. Расчет ведеться индивидуально для каждой конструкции

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    108807 Москва
    Россия
    +7-9687776512
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