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Дизайн-студия <q>Вердиз</q>
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • "Цветы для каретки" Школа ремонта на ТНТ, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Спальня в стиле модерн
    "Цветы для каретки" Школа ремонта на ТНТ, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Спальня в стиле модерн
    "Цветы для каретки" Школа ремонта на ТНТ, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Спальня в стиле модерн
    +19
    "Цветы для каретки" Школа ремонта на ТНТ
    Квартира на Красносельской, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Красносельской, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Красносельской, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в классическом стиле
    +16
    Квартира на Красносельской
    Квартира на Смольной, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Смольной, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Кухня в стиле модерн
    Квартира на Смольной, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Кухня в стиле модерн
    +13
    Квартира на Смольной
    Спасский Лофт, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в стиле лофт
    Спасский Лофт, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в стиле лофт
    Спасский Лофт, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Спальня в стиле лофт
    +7
    Спасский Лофт
    На солнечной стороне, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиные в эклектичном стиле
    На солнечной стороне, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиные в эклектичном стиле
    На солнечной стороне, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Кухни в эклектичном стиле
    +16
    На солнечной стороне
    Апартаменты на Бирюзова, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в средиземноморском стиле
    Апартаменты на Бирюзова, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Кухня в средиземноморском стиле
    Апартаменты на Бирюзова, Дизайн-студия "Вердиз" Дизайн-студия 'Вердиз' Гостиная в средиземноморском стиле
    +9
    Апартаменты на Бирюзова
    Показать все 7 проекты

    Элегантность - вне времени, лаконичность - во всем многообразии, простота - в гармонии, стремление к совершенству - в каждой детали. Вадим Матевосянц, владелец и главный идейный вдохновитель VERDIZ Interior Design Studio, сумел овладеть искусством создавать интерьеры, в которых каждый найдет часть себя, свою гармонию, свое счастье в моментах.

    Дизайн квартир, дизайн-проекты интерьеров, эскизы дизайна - гостиные, детские, спальни, кухни, холлы и даже целые уютные загородные дома или ультимативно красивые городские квартиры, а может быть и прагматичные офисные пространства - VERDIZ знает, как сделать любое пространство элегантным и практичным для жизни.

    Услуги
    • Дизайн-интерьеров жилых и нежилых помещений
    • декорирование
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    Награды компании
    • Участник в телепередаче Чистая работа на РенТВ
    • Публикации в журнале Идеи Вашего Дома
    • Победитель конкурса Яркие каникулы с Schneider Electric 2014
    Адрес
    143400 Москва
    Россия
    +7-9262220122 www.verdiz.ru
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