Элегантность - вне времени, лаконичность - во всем многообразии, простота - в гармонии, стремление к совершенству - в каждой детали. Вадим Матевосянц, владелец и главный идейный вдохновитель VERDIZ Interior Design Studio, сумел овладеть искусством создавать интерьеры, в которых каждый найдет часть себя, свою гармонию, свое счастье в моментах.

Дизайн квартир, дизайн-проекты интерьеров, эскизы дизайна - гостиные, детские, спальни, кухни, холлы и даже целые уютные загородные дома или ультимативно красивые городские квартиры, а может быть и прагматичные офисные пространства - VERDIZ знает, как сделать любое пространство элегантным и практичным для жизни.