Элегантность - вне времени, лаконичность - во всем многообразии, простота - в гармонии, стремление к совершенству - в каждой детали. Вадим Матевосянц, владелец и главный идейный вдохновитель VERDIZ Interior Design Studio, сумел овладеть искусством создавать интерьеры, в которых каждый найдет часть себя, свою гармонию, свое счастье в моментах.
Дизайн квартир, дизайн-проекты интерьеров, эскизы дизайна - гостиные, детские, спальни, кухни, холлы и даже целые уютные загородные дома или ультимативно красивые городские квартиры, а может быть и прагматичные офисные пространства - VERDIZ знает, как сделать любое пространство элегантным и практичным для жизни.
- Услуги
- Дизайн-интерьеров жилых и нежилых помещений
- декорирование
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Награды компании
- Участник в телепередаче
Чистая работана РенТВ
- Публикации в журнале
Идеи Вашего Дома
- Победитель конкурса
Яркие каникулы с Schneider Electric 2014
- Участник в телепередаче
- Адрес
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143400 Москва
Россия
+7-9262220122 www.verdiz.ru