Я архитектор, закончила по специальности Свердловский Архитектурный институт.

Последние 12 лет занимаюсь проектированием и дизайном жилых и общественных интерьеров, реализовано более 100 объектов. Член Союза дизайнеров России.

Опираясь на свой опыт проектирования частных и общественных интерьеров, я уверена: главное — слышать и чувствовать заказчика.

Большинство заказчиков — это состоявшиеся люди, которые имеют свои взгляды, привычки и предпочтения, с которыми необходимо считаться. Задача архитектора профессионально помочь заказчику раскрыть свою индивидуальность и создать интерьер, гармоничный его образу жизни, его личности. Стараюсь создавать интерьеры, которые актуальны сейчас и не потеряют своей актуальности в будущем. Для меня важно сочетание функциональности с нестандартными дизайнерскими решениями.

При разработке конкретных объемно — пространственных форм, помимо обязательной функциональности, большое значение уделяю декору, световому и цветовому решению интерьера. Очень люблю использовать в интерьерах натуральные материалы. С их помощью легко создать «дорогой» интерьер, потому что такие материалы не требуют никаких дополнений. Именно они задают настроение своим неповторимым рисунком, привносят индивидуальность в пространство. Союз металла, дерева и камня испокон веков был классическим вариантом, безошибочным и изысканным. Придумать лучше природы невозможно, главное – умело эти материалы сочетать.