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Частный архитектор и дизайнер интерьеров
Как приятно выйдя из дома оказаться на террасе, сесть за уютный столик, выпить любимый напиток, сбросить накопившуюся усталость любуясь окружающим видом. Особенно приятно, если эта терраса с бассейном.
Если раньше свечи использовались в основном для практических целей – освещения помещения, то сейчас свечи – это неотъемлемый предмет декора. Романтическое свидание, ужин в теплом семейном кругу, да и просто отдых становятся прекр…
Колониальный стиль архитектуры и интерьера в домах Южной Африки продиктован историей взаимоотношений с Европой. Его преобладание, не умоляет достоинств культурного наследия и традиций местного населения.