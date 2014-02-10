Свечи для декора

Если раньше свечи использовались в основном для практических целей – освещения помещения, то сейчас свечи – это неотъемлемый предмет декора. Романтическое свидание, ужин в теплом семейном кругу, да и просто отдых становятся прекр…

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