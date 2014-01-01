Архитектурная мастерская «Arch group» создана в 2007 году Алексеем Горяиновым и Михаилом Крымовым. За прошедшее время нами выполнен ряд архитектурных и интерьерных проектов, большинство из которых реализованы или находятся в стадии строительства. Как проекты, так и реализации отмечены профессиональными премиями и публикациями в прессе.

Мастерская «Arch group» имеет лицензию на все основные виды проектных работ, архитекторы Михаил Крымов. и Алексей Горяинов являются членами союза архитекторов. Коллектив мастерской состоит из профессионалов, увлеченных своим делом. Наша цель заключается в выявлении максимального эстетического и функционального потенциала проекта и последующей его качественной реализации, с учетом пожеланий заказчика. Мы считаем, что качественная архитектура не должна быть финансовым обременением для бюджета заказчика. Качественная архитектура является результатом профессионального подхода архитекторов и их заинтересованности в конечном результате, при этом, основой успеха является внимание к деталям, выраженное в тщательно проработанной проектной документации.