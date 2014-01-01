Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Arch Group
Архитекторы Moscow
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Японская головоломка, Arch Group Arch Group
    Японская головоломка, Arch Group Arch Group
    Японская головоломка, Arch Group Arch Group
    +13
    Японская головоломка

    Архитектурная мастерская «Arch group» создана в 2007 году Алексеем Горяиновым и Михаилом Крымовым. За прошедшее время нами выполнен ряд архитектурных и интерьерных проектов, большинство из которых реализованы или находятся в стадии строительства. Как проекты, так и реализации отмечены профессиональными премиями и публикациями в прессе.

    Мастерская «Arch group» имеет лицензию на все основные виды проектных работ, архитекторы Михаил Крымов. и Алексей Горяинов являются членами союза архитекторов. Коллектив мастерской состоит из профессионалов, увлеченных своим делом. Наша цель заключается в выявлении максимального эстетического и функционального потенциала проекта и последующей его качественной реализации, с учетом пожеланий заказчика. Мы считаем, что качественная архитектура не должна быть финансовым обременением для бюджета заказчика. Качественная архитектура является результатом профессионального подхода архитекторов и их заинтересованности в конечном результате, при этом, основой успеха является внимание к деталям, выраженное в тщательно проработанной проектной документации.

    Регионы обслуживания
    Moscow
    Адрес
    Moscow
    Россия
    arch-group.ru
      Add SEO element