Алексей Лазар - российский дизайнер, известный как интерьерный дизайнер, реализовавший свои проекты не только на территории России, но и во Франции, США. Алексей получил образование в Национальном институте моды, а также в Российском Государственном Гуманитарном университете. Зрительская симпатия пришла после участия в телевизионных проектах «Фазенда», «Дачный Ответ», «С Новым Домом». Алексей так же был Главным Художником в проекте «Чистая Работа» и реалити-шоу «Холостяк» Алексей считает, что задача современного дизайна – это собрать некий коктейль из стилей, то есть перемешать в пространстве несколько культур и эпох. Именно этот синтез вы почувствуете взглянув на его работы на официальном сайте http://lazarhome.ru