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Лазариус Групп
Дизайнеры интерьера Москва
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    проект номер 1, Лазариус Групп Лазариус Групп Спальная комната Кровати и изголовья
    проект номер 1, Лазариус Групп Лазариус Групп Ванная комнатаДекор
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    проект номер 1

    Алексей Лазар - российский дизайнер, известный как интерьерный  дизайнер, реализовавший свои проекты не только на территории России, но и во Франции, США. Алексей получил образование в Национальном институте моды, а также в Российском Государственном Гуманитарном университете. Зрительская симпатия пришла после участия в телевизионных проектах «Фазенда», «Дачный Ответ», «С Новым Домом».  Алексей так же был Главным Художником в проекте «Чистая Работа» и реалити-шоу «Холостяк» Алексей считает, что задача современного дизайна – это собрать некий коктейль из стилей, то есть перемешать в пространстве несколько культур и эпох. Именно этот синтез вы почувствуете взглянув на его работы на официальном сайте http://lazarhome.ru

    Услуги
    - планировка квартир / домов – 3D визуализация – комплектация мебели – строительные бригады
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Сочи
    • Казань
    • Тюмень
    • Новосибирск
    • Саратов
    • Екатеринбкрг
    • Санкт-Петербург
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    Адрес
    Брюсов Пер дом 4
    125009 Москва
    Россия
    +7-9637639090 lazarhome.ru
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