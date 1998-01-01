Архитектурное бюро «Галерея Фрейман» относится к числу наиболее успешных и известных в Москве. Компания была основана в 1998 году и изначально ориентирована на создание жилых и общественных интерьеров класса «люкс».

Возглавляет бюро архитектор Ольга Фрейман. Она закончила МАрхИ, работала в «Моспроекте-2», последние годы занимается частными и общественными интерьерами, а также проектированием усадеб, вилл, коттеджей, загородных домов. В штате компании работают высококвалифицированные архитекторы и дизайнеры, обучавшиеся в лучших отечественных ВУЗах и прошедшие стажировку во Франции и Нидерландах.

В «Галерее Фрейман» имеются три подразделения – архитектурное бюро, строительный отдел и коммерческий отдел, что позволяет решать задачи любой сложности, не только проектировать, но и реализовывать самые смелые проекты.

За более чем пятнадцатилетнюю деятельность компанией было осуществлено более 50 проектов разного масштаба и в разных местах нашей страны (Москва, Подмосковье, Калининград, Новосибирск), ближнего зарубежья (Казахстан), а также дальнего зарубежья (Италия). Среди этих объектов есть и правительственные особняки, общественные зоны эксклюзивных московских домов, апартаменты в этих домах, загородные и зарубежные виллы и многое другое.

Объекты, выполненные «Галереей Фрейман», регулярно печатаются в лучших специализированных журналах, таких, как Architectural Digest, Salon Interior, Objekt, Homes&Gardens, «Мезонин», «Интерьер+Дизайн» и других. Более того, изображения объектов компании неоднократно украшали обложки ведущих журналов. Руководитель бюро Ольга Фрейман не раз выступала экспертом в различных телевизионных программах на таких телеканалах, как НТВ, «Домашний», ТВЦ и др.