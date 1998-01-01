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Галерея Фрейман
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Подмосковье, Галерея Фрейман Галерея Фрейман Гостиная в стиле минимализм
    Дом в Подмосковье, Галерея Фрейман Галерея Фрейман Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Дом в Подмосковье, Галерея Фрейман Галерея Фрейман Спальня в стиле минимализм
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    Дом в Подмосковье
    Вилла на Сардинии, Галерея Фрейман Галерея Фрейман Бассейн в средиземноморском стиле
    Вилла на Сардинии, Галерея Фрейман Галерея Фрейман Терраса в средиземноморском стиле
    Вилла на Сардинии, Галерея Фрейман Галерея Фрейман Терраса в средиземноморском стиле
    +15
    Вилла на Сардинии

    Архитектурное бюро «Галерея Фрейман» относится к числу наиболее успешных и известных в Москве. Компания была основана в 1998 году и изначально ориентирована на создание жилых и общественных интерьеров класса «люкс».

    Возглавляет бюро архитектор Ольга Фрейман. Она закончила МАрхИ, работала в «Моспроекте-2», последние годы занимается частными и общественными интерьерами, а также проектированием усадеб, вилл, коттеджей, загородных домов. В штате компании работают высококвалифицированные архитекторы и дизайнеры, обучавшиеся в лучших отечественных ВУЗах и прошедшие стажировку во Франции и Нидерландах.

                В «Галерее Фрейман» имеются три подразделения – архитектурное бюро, строительный отдел и коммерческий отдел, что позволяет решать задачи любой сложности, не только проектировать, но и реализовывать самые смелые проекты.

    За более чем пятнадцатилетнюю деятельность компанией было осуществлено более 50 проектов разного масштаба и в разных местах нашей страны (Москва, Подмосковье, Калининград, Новосибирск), ближнего зарубежья (Казахстан), а также дальнего зарубежья (Италия). Среди этих объектов есть и правительственные особняки, общественные зоны эксклюзивных московских домов, апартаменты в этих домах, загородные и зарубежные виллы и многое другое.

    Объекты, выполненные «Галереей Фрейман», регулярно печатаются в лучших специализированных журналах, таких, как Architectural Digest, Salon Interior, Objekt, Homes&Gardens, «Мезонин», «Интерьер+Дизайн» и других. Более того, изображения объектов компании неоднократно украшали обложки ведущих журналов. Руководитель бюро Ольга Фрейман не раз выступала экспертом в различных телевизионных программах на таких телеканалах, как НТВ, «Домашний», ТВЦ и др.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование домов
    • коттеджей
    • вилл. Строительство под ключ от проекта и согласования документов до его реализации. Проектирование и воплощение интерьеров любого стиля и масштаба.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Комсомольский проспект 42, с.1
    119034 Москва
    Россия
    +7-4956373418 www.galleryfreimann.com

    Отзыв

    Ivan Volobaev
    Архитектурное бюро топ класса международного уровня.
    около 1 года назад
    Клиент Клиент
    почти 5 лет назад
    Вячеслав Сотников
    Чётко в срок
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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