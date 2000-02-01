Архитектор, дизайнер и художник. Автор/соавтор более 200 архитектурных произведений. Член Союза Архитекторов. Лауреат архитектурных конкурсов. Первый проект реализован в 1984 году. Типология заказов: коттеджи, интерьеры квартир и офисов, рестораны, салоны, торговые центры, храмы. Все стадии проектирования от эскиза до рабочей документации. Комплексный подход: концепция ландшафта-объем-фасады-планировка-интерьер-авторская мебель-декор-картины.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- живопись
- Регионы обслуживания
- Вся Россия, Москва и Москва, Россия
- Награды компании
- 1). Под крышей дома… " 2008. Второе место / Реализованный жилой дом. Дом Михаила Филиппова в Кратово. Соавтор. Мастерская Михаила Филиппова.
- 2). ЗОДЧЕСТВО-2014. В смотре-конкурсе
Лучший объект для клиента. Премия
Золотой знакв номинации
Общественное зданиеза Соборный Храм святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского в Переделкине. Авторы проекта: Шипков А.И., Литовская М.Б., Кузин М.Л.
- Адрес
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ул. Ак. Ильюшина, 16
125319 Москва, Россия
Россия
+7-9037594843 arch-kuzin.ru