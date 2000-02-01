Архитектор, дизайнер и художник. Автор/соавтор более 200 архитектурных произведений. Член Союза Архитекторов. Лауреат архитектурных конкурсов. Первый проект реализован в 1984 году. Типология заказов: коттеджи, интерьеры квартир и офисов, рестораны, салоны, торговые центры, храмы. Все стадии проектирования от эскиза до рабочей документации. Комплексный подход: концепция ландшафта-объем-фасады-планировка-интерьер-авторская мебель-декор-картины.