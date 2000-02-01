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Архитектор Михаил Кузин
Архитекторы Москва, Россия
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Коттедж в Завидово №2, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин Деревянные дома Дерево
    Коттедж в Завидово №2, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин Деревянные дома Дерево
    Коттедж в Завидово №2, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин Дома в стиле кантри Дерево
    +8
    Коттедж в Завидово №2
    Особняк на Рублевке, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    Особняк на Рублевке, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    Особняк на Рублевке, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    +12
    Особняк на Рублевке
    конференц-зал ТОЦ "Лето", Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    конференц-зал ТОЦ "Лето", Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    конференц-зал ТОЦ "Лето", Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    +8
    конференц-зал ТОЦ "Лето"
    квартира в ЖК "ЗаМитино", Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    квартира в ЖК "ЗаМитино", Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    квартира в ЖК "ЗаМитино", Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    +13
    квартира в ЖК "ЗаМитино"
    квартира м. Орехово, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    квартира м. Орехово, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    квартира м. Орехово, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин
    +8
    квартира м. Орехово
    коттедж в Завидово, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин Дома в стиле модерн
    коттедж в Завидово, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин Дома в стиле модерн
    коттедж в Завидово, Архитектор Михаил Кузин Архитектор Михаил Кузин Дома в стиле модерн
    +12
    коттедж в Завидово
    Показать все 16 проекты

    Архитектор, дизайнер и художник. Автор/соавтор более 200 архитектурных произведений. Член Союза Архитекторов. Лауреат архитектурных конкурсов. Первый проект реализован в 1984 году. Типология заказов: коттеджи, интерьеры квартир и офисов, рестораны, салоны, торговые центры, храмы. Все стадии проектирования от эскиза до рабочей документации. Комплексный подход: концепция ландшафта-объем-фасады-планировка-интерьер-авторская мебель-декор-картины.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • живопись
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Москва и Москва, Россия
    Награды компании
    • 1). Под крышей дома… " 2008. Второе место / Реализованный жилой дом. Дом Михаила Филиппова в Кратово. Соавтор. Мастерская Михаила Филиппова. 
    • 2). ЗОДЧЕСТВО-2014. В смотре-конкурсе Лучший объект для клиента. Премия Золотой знак в номинации Общественное здание за Соборный Храм святого благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского в Переделкине. Авторы проекта: Шипков А.И., Литовская М.Б., Кузин М.Л.
    Адрес
    ул. Ак. Ильюшина, 16
    125319 Москва, Россия
    Россия
    +7-9037594843 arch-kuzin.ru
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