Санкт-Петербургская столярная мастерская «AVES interior» ведет свою деятельность с 2000-го года и занимается разработкой и производством изделий из ценных пород древесины. Нашими мастерами накоплен большой опыт в области изготовления предметов интерьера для загородных домов, квартир и офисных помещений.
Команда профессионалов, современное производство, а также использование высококачественных материалов и комплектующих, позволили компании «AVES interior» завоевать доверие клиентов и специалистов в сфере строительства, архитектуры и дизайна.
Мы поможем создать для Вас уютный дом, и гарантируем, что вы останетесь довольны результатом нашего труда!
- Регионы обслуживания
- St. Petersburg
- russia
- RU
- "Ленинградская область
- Адрес
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188662 Ленинградская Область, Всеволжский Район, Д.Новое Девяткино, 115
Россия
+7-9219476580 www.avesinterior.ru