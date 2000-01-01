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AVES interior
Столяры Ленинградская Область, Всеволжский Район, Д.Новое Девяткино, 115
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Услуги

  • Столярная мастерская по производству: лестниц
  • мебели
  • кабинетов
  • оружейных сейфов
  • комнат и прочих конструкций.
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    • Санкт-Петербургская столярная мастерская «AVES interior» ведет свою деятельность с 2000-го года и занимается разработкой и производством изделий из ценных пород древесины. Нашими мастерами накоплен большой опыт в области изготовления предметов интерьера для загородных домов, квартир и офисных помещений.

        Команда профессионалов, современное производство, а также использование высококачественных материалов и комплектующих, позволили компании «AVES interior» завоевать доверие клиентов и специалистов в сфере строительства, архитектуры и дизайна.

    Мы поможем создать для Вас уютный дом, и гарантируем, что вы останетесь довольны результатом нашего труда!

    Регионы обслуживания
    • St. Petersburg
    • russia
    • RU
    • "Ленинградская область
    Адрес
    188662 Ленинградская Область, Всеволжский Район, Д.Новое Девяткино, 115
    Россия
    +7-9219476580 www.avesinterior.ru
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