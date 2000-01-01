Санкт-Петербургская столярная мастерская «AVES interior» ведет свою деятельность с 2000-го года и занимается разработкой и производством изделий из ценных пород древесины. Нашими мастерами накоплен большой опыт в области изготовления предметов интерьера для загородных домов, квартир и офисных помещений.

Команда профессионалов, современное производство, а также использование высококачественных материалов и комплектующих, позволили компании «AVES interior» завоевать доверие клиентов и специалистов в сфере строительства, архитектуры и дизайна.

Мы поможем создать для Вас уютный дом, и гарантируем, что вы останетесь довольны результатом нашего труда!