Компания КупиЗабор занимается производством заборов и ограждений с установкой для дачи в Ленинградской области и СПб. Более 10 лет мы производим все необходимые элементы заборных конструкций на собственных производственных площадях по порезке, сварке, покраске, ковке и комплектации элементов забора. Изготовим и точно в срок доставим забор в Сосновый Бор, Ленинское, Пулково, Гатчину, Репино и любую другую точку Ленинградской области. Имеется возможность заказать монтаж силами наших монтажных бригад. Также мы изготавливаем сдвижные ворота любой ширины и с электроприводом любой мощности, с опорой на нижние направляющие или консольного типа.