Компания КупиЗабор занимается производством заборов и ограждений с установкой для дачи в Ленинградской области и СПб. Более 10 лет мы производим все необходимые элементы заборных конструкций на собственных производственных площадях по порезке, сварке, покраске, ковке и комплектации элементов забора. Изготовим и точно в срок доставим забор в Сосновый Бор, Ленинское, Пулково, Гатчину, Репино и любую другую точку Ленинградской области. Имеется возможность заказать монтаж силами наших монтажных бригад. Также мы изготавливаем сдвижные ворота любой ширины и с электроприводом любой мощности, с опорой на нижние направляющие или консольного типа.
- Услуги
- забор
- ограждение
- откатные ворота
- калитки
- монтаж забора
- забор из профлиста
- забор из металлического штакетника
- навес
- забор из сетки рабицы
- Показать все 9 услуги
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
-
Комендантский пр, 4, офис 303
197227 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123184677 www.zabory-dlya-dachi.spb.ru
Санкт-Петербург, Комендантский пр, 4, офис 303