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КупиЗабор
Заборы и ворота Санкт-Петербург
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    • Компания КупиЗабор занимается производством заборов и ограждений с установкой для дачи в Ленинградской области и СПб. Более 10 лет мы производим все необходимые элементы заборных конструкций на собственных производственных площадях по порезке, сварке, покраске, ковке и комплектации элементов забора. Изготовим и точно в срок доставим забор в Сосновый Бор, Ленинское, Пулково, Гатчину, Репино и любую другую точку Ленинградской области. Имеется возможность заказать монтаж силами наших монтажных бригад. Также мы изготавливаем сдвижные ворота любой ширины и с электроприводом любой мощности, с опорой на нижние направляющие или консольного типа.

    Услуги
    • забор
    • ограждение
    • откатные ворота
    • калитки
    • монтаж забора
    • забор из профлиста
    • забор из металлического штакетника
    • навес
    • забор из сетки рабицы
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Комендантский пр, 4, офис 303
    197227 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123184677 www.zabory-dlya-dachi.spb.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Комендантский пр, 4, офис 303

    Отзыв

    Алекс Р
    Нищая контора
    больше 2 лет назад
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