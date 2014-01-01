Студия (DZ)M осуществляет весь комплекс услуг по реализации авторских архитектурных и интерьерных проектов частных квартир и домов. Команда студии обеспечивает профессиональный менеджмент и высокое качество на всех этапах: от идеи до готового объекта. Мы предлагаем понятную этапную работу различного объема и бюджета.
- Услуги
- выполняем весь спектр услуг по созданию современного удобного жилого и общественного пространства
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и область
- Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
- Saint-Petersburg
- Награды компании
- – Лауреат международной интерьерной премии INTERIA MODERN HOME AWARD 2019. Реализованный интерьер квартиры 110 кв. м в Санкт-Петербурге.
- - Победитель конкурса международного архитектурного конкурса
Золотой Трезинив номинации Лучший проект частного дома в категории «Архитектура как искусство». Загородный дом 178 кв. м
- - Лауреат интерьерной премии
Архистоун 2018номинации
Камень в интерьере. Реализация. Реализованный интерьер квартиры 110 кв. м в Санкт-Петербурге.
- - Финалисты международной интерьерной премии Interia Awards V в рубрике НОВАТОРСТВО 2014 г. Интерьер загородного дома до 300 кв. м
- - Финалисты международной интерьерной премии в номинации “Интерьер дома” международной премии INTERIUM 2014 interior price
- Адрес
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Каменноостровский проспект 40
197022 Saint-Petersburg
Россия
+7-9990608565 www.dzmdesign.ru