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(DZ)M Интеллектуальный Дизайн
Дизайнеры интерьера Saint-Petersburg
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Villaggio, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Дома в стиле минимализм
    Villaggio, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Дома в стиле минимализм
    Villaggio, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Villaggio
    Мегарон, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Дома в эклектичном стиле
    Мегарон, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Дома в эклектичном стиле
    Мегарон, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Дома в эклектичном стиле
    +3
    Мегарон
    Новая Сцена, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Столовая комната в стиле модерн
    Новая Сцена, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Гостиная в стиле модерн
    Новая Сцена, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Столовая комната в стиле модерн
    +26
    Новая Сцена
    La Dolce Vita, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Кухня в стиле модерн
    La Dolce Vita, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Гостиная в стиле модерн
    La Dolce Vita, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Гостиная в стиле модерн
    +17
    La Dolce Vita
    Charles IV, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Столовая комната в классическом стиле
    Charles IV, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Гостиная в классическом стиле
    Charles IV, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Столовая комната в классическом стиле
    +8
    Charles IV
    La Belle Epoque, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Гостиная в классическом стиле
    La Belle Epoque, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Гостиная в классическом стиле
    La Belle Epoque, (DZ)M Интеллектуальный Дизайн (DZ)M Интеллектуальный Дизайн Гостиная в классическом стиле
    +4
    La Belle Epoque
    Показать все 13 проекты

    Студия (DZ)M осуществляет весь комплекс услуг по реализации авторских архитектурных и интерьерных проектов частных квартир и домов. Команда студии обеспечивает профессиональный менеджмент и высокое качество на всех этапах: от идеи до готового объекта. Мы предлагаем понятную этапную работу различного объема и бюджета.

    Услуги
    выполняем весь спектр услуг по созданию современного удобного жилого и общественного пространства
    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург и область
    • Москва и Московская область. Возможны выезды в другие
    • Saint-Petersburg
    Награды компании
    • – Лауреат международной интерьерной премии INTERIA MODERN HOME AWARD 2019. Реализованный интерьер квартиры 110 кв. м в Санкт-Петербурге.
    • - Победитель конкурса международного архитектурного конкурса Золотой Трезини в номинации Лучший проект частного дома в категории «Архитектура как искусство». Загородный дом 178 кв. м
    • - Лауреат интерьерной премии Архистоун 2018 номинации Камень в интерьере. Реализация. Реализованный интерьер квартиры 110 кв. м в Санкт-Петербурге.
    • - Финалисты международной интерьерной премии Interia Awards V в рубрике НОВАТОРСТВО 2014 г. Интерьер загородного дома до 300 кв. м 
    • - Финалисты международной интерьерной премии в номинации “Интерьер дома” международной премии INTERIUM 2014 interior price
    Адрес
    Каменноостровский проспект 40
    197022 Saint-Petersburg
    Россия
    +7-9990608565 www.dzmdesign.ru

    Отзыв

    MULTIFORME® lighting MULTIFORME® lighting
    Известный архитектор владеющий высоким профессионализмом и эстетическим вкусом. С которым мы имели удовольствие сотрудничать по нескольким проектам в России, настоятельно рекомендуем.
    больше 3 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2018
    Редактировать
    Архитектурная студия DZMdesign
    больше 3 лет назад
    Юна Венкина
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 3

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