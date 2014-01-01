Архитектурное-бюро под руководством Андрея Медведя и Игоря Фоменко “OM- architecture” занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера, также активно занимаются разработкой и созданием предметов интерьера. Мы ведем наши объекты от идеи, концепции, архитектурного проектирования до отделки и комплектации «под ключ». В творческом коллективе бюро работают профессиональные архитекторы, которые помимо разработки проекта, также занимаются подбором деталей интерьера и авторским надзором за реализацией проектов. Менеджеры ведут процессы строительства, отделки, взаимодействуют со смежными компаниями, комплектуют объект. Практически в каждом проекте используем предметы, устройства, технологии и материалы собственной разработки. Мы поддерживаем общение с широким кругом профессионалов, подкованных не только в художественном плане, но и технически, имеющих опыт практического воплощения различных идей любой сложности. Это подрядчики и поставщики по всем направлениям строительства, инженерии, комплектации. Основной принцип работы нашего архитектурного бюро заключается в создании архитектуры и интерьеров «ВНЕ ВРЕМЕНИ», то есть современных и уместных в любом времени, через 10, 20, 30 лет ... неустаревающих, а значит - вечно ценных. Индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет нам достигать качественного результата с учетом всех его пожеланий. Наши проекты неоднократно участвовали и побеждали во многих конкурсах, публиковались в различных изданиях.