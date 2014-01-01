Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
OM architecture
Архитекторы Киев
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • F apartment, OM architecture OM architecture Гостиная в стиле минимализм
    F apartment, OM architecture OM architecture Гостиная в стиле минимализм
    F apartment, OM architecture OM architecture Гостиная в стиле минимализм
    +8
    F apartment
    Light House, OM architecture OM architecture Гостиные в эклектичном стиле
    Light House, OM architecture OM architecture Лестницы
    Light House, OM architecture OM architecture Гостиные в эклектичном стиле
    +32
    Light House
    Copper House, OM architecture OM architecture Гостиные в эклектичном стиле
    Copper House, OM architecture OM architecture Гостиные в эклектичном стиле
    Copper House, OM architecture OM architecture Гостиные в эклектичном стиле
    +19
    Copper House

    Архитектурное-бюро под руководством Андрея Медведя и Игоря Фоменко “OM- architecture” занимается проектированием жилых и общественных зданий, работает в сфере дизайна жилого и общественного интерьера, также активно занимаются разработкой и созданием предметов интерьера. Мы ведем наши объекты от идеи, концепции, архитектурного проектирования до отделки и комплектации «под ключ». В творческом коллективе бюро работают профессиональные архитекторы, которые помимо разработки проекта, также занимаются подбором деталей интерьера и авторским надзором за реализацией проектов. Менеджеры ведут процессы строительства, отделки, взаимодействуют со смежными компаниями, комплектуют объект. Практически в каждом проекте используем предметы, устройства, технологии и материалы собственной разработки. Мы поддерживаем общение с широким кругом профессионалов, подкованных не только в художественном плане, но и технически, имеющих опыт практического воплощения различных идей любой сложности. Это подрядчики и поставщики по всем направлениям строительства, инженерии, комплектации. Основной принцип работы нашего архитектурного бюро заключается в создании архитектуры и интерьеров «ВНЕ ВРЕМЕНИ», то есть современных и уместных в любом времени, через 10, 20, 30 лет ... неустаревающих, а значит - вечно ценных. Индивидуальный подход к каждому заказчику позволяет нам достигать качественного результата с учетом всех его пожеланий. Наши проекты неоднократно участвовали и побеждали во многих конкурсах, публиковались в различных изданиях.

    Регионы обслуживания
    Киев
    Адрес
    Киев, ул. Кожемяцкая 12ж
    04071 Киев
    Украина
    om-architecture.com
    Законное владение

    Киев, ул. Кожемяцкая 12ж

      Add SEO element