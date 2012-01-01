Российский дизайнер интерьеров и декоратор. Специализация: частные и общественные интерьеры "под ключ".
- Услуги
- Полный спектр услуг от планировочных решений
- до подбора аксессуаров и предметов искусства.
- Регионы обслуживания
- Москва, Россия и Европейский Союз
- Награды компании
- Награды
- Первая премия, конкурс Skol (предметный дизайн) (2012 г.) Вторая премия, конкурс Pinwin – раздел Лучший декор комнаты (2012 г.) Первая премия, конкурс Pinwin – раздел Текстиль в интерьере (2013 г.) Третья премия конкурс Pinwin – раздел Ванная комната, скрытые возможности (2013 г.) Первая премия конкурс Pinwin – раздел Окно в интерьере ( 2014 г.)
- Другие достижения
- Публикации в журналах Интерьер + дизайн, Salon, Мезонин, Дом & декор, Красивые дома, Красивые квартиры, Идеи вашего дома, Ванные комнаты, 100% кухни, Архидом. Реализованные проекты во Франции (предместье Парижа), Швейцарии ( Давос), Италии (Рим), Германии (Баден-Баден) .
- Адрес
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123456 Москва
Россия
+7-9161920000 Provsstudio.ru