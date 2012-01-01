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Судникова Вероника
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

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    • Квартира в историческом центре г. Москвы, Судникова Вероника Судникова Вероника ГостинаяАксессуары и декорации
    Квартира в историческом центре г. Москвы, Судникова Вероника Судникова Вероника Гостиная в стиле модерн
    Квартира в историческом центре г. Москвы, Судникова Вероника Судникова Вероника ГостинаяАксессуары и декорации
    +4
    Квартира в историческом центре г. Москвы
    Частные апартаменты в Москве, 115 кв.м., Судникова Вероника Судникова Вероника Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Частные апартаменты в Москве, 115 кв.м., Судникова Вероника Судникова Вероника Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Частные апартаменты в Москве, 115 кв.м., Судникова Вероника Судникова Вероника ГостинаяАксессуары и декорации
    +12
    Частные апартаменты в Москве, 115 кв.м.

    Российский дизайнер интерьеров и декоратор. Специализация: частные и общественные интерьеры "под ключ".

    Услуги
    • Полный спектр услуг от планировочных решений
    • до подбора аксессуаров и предметов искусства.
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия и Европейский Союз
    Награды компании
    • Награды
    • Первая премия, конкурс Skol (предметный дизайн) (2012 г.) Вторая премия, конкурс Pinwin – раздел Лучший декор комнаты (2012 г.) Первая премия, конкурс Pinwin – раздел Текстиль в интерьере (2013 г.) Третья премия конкурс Pinwin – раздел Ванная комната, скрытые возможности (2013 г.) Первая премия конкурс Pinwin – раздел Окно в интерьере ( 2014 г.)
    • Другие достижения
    • Публикации в журналах Интерьер + дизайн, Salon, Мезонин, Дом & декор, Красивые дома, Красивые квартиры, Идеи вашего дома, Ванные комнаты, 100% кухни, Архидом. Реализованные проекты во Франции (предместье Парижа), Швейцарии ( Давос), Италии (Рим), Германии (Баден-Баден) .
    Адрес
    123456 Москва
    Россия
    +7-9161920000 Provsstudio.ru

    Отзыв

    Творческая студия молодежи Творческая студия молодежи
    Круто!
    около 7 лет назад
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