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АрхДиалог
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    • Основные направления агентства «АрхДиалог» — PR-сопровождение как начинающих, так и известных дизайнеров интерьера, а также организация деловых мероприятий в специализированной среде: семинары, конференции, мастер-классы, обучающие программы. Одним, словом, мы помогаем людям находить своих партнёров. Конечно, мы также занимаемся и различными сопутствующими услугами, как создание сайтов, брендинг, полиграфия, но настоящее удовольствие получаем от делового общения с новыми людьми и от тех моментов, когда на страницах глянцевых изданий выходят проекты наших клиентов. На самом деле, новые услуги в области PR рождаются спонтанно. Мы всегда за что-то нестандартное и креативное, пусть это и не приносит прибыли, но доставляет удовольствие нам и нашим клиентам, многие из которых, кстати, переросли в разряд друзей. - 

    Услуги
    • статьи
    • реклама
    • маркетинг
    • PR
    Адрес
    ул. Самотечная, 5
    115470 Москва
    Россия
    +7-9057071585 www.archdialog.ru
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