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Cтудия дизайна Станислава Орехова
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Ванная комната в стиле модерн
    Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Спа в стиле модерн
    Футуристическая квартира в Москве, Cтудия дизайна Станислава Орехова Cтудия дизайна Станислава Орехова Гардеробная в стиле модерн
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    Футуристическая квартира в Москве

    Студия Станислава Орехова основана в 2002 году. Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь правильный дизайн интерьеров, коммерческую 3D визуализацию, делимся знаниями и опытом в авторской Школе дизайна. Над проектами работают ведущие специалисты с командой помощников.

    Мы помогаем клиентам в России и за рубежом, выезжая при необходимости в любую точку мира. Первый офис студии находится в Москве, второй — в Балашихе, третий — на Новой Риге.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Москва
    Россия
    d-e-s-i-g-n.ru

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