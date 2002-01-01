Студия Станислава Орехова основана в 2002 году. Мы разрабатываем и воплощаем в жизнь правильный дизайн интерьеров, коммерческую 3D визуализацию, делимся знаниями и опытом в авторской Школе дизайна. Над проектами работают ведущие специалисты с командой помощников.

Мы помогаем клиентам в России и за рубежом, выезжая при необходимости в любую точку мира. Первый офис студии находится в Москве, второй — в Балашихе, третий — на Новой Риге.