С (1991 года), уже более двадцати лет столярная мастерская «КАТЭЯ+» помогает домам обрести свой стиль. Применяя богатый опыт в работе с природными материалами, мы изготавливаем окна, двери, лестницы, корпусную мебель для жилых и коммерческих помещений, а так же реставрируем любые деревянные изделия.

Использование ценных пород дерева и уникальных видов отделки - наша отличительная черта. Мы заботимся о Вас, поэтому работаем только с экологически чистыми материалами. В нашей команде трудятся профессионалы, преданные своему делу: многие из них с нами еще со дня основания компании. Мы пользуемся точным современным оборудованием. От конструктора до столяра продукция проходит несколько уровней проверки качества. Мы ценим индивидуальный подход к каждому клиенту - работаем со сложными формами и конфигурациями. Мы ценим удобство и неповторимый стиль. Изысканное и долговечное изделие столярной мастерской «КАТЭЯ+» прекрасно впишется в интерьер Вашего дома, квартиры или офиса.