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ООО <q>Катэя+</q>
Мебель и аксессуары Подольск
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • КП Никольский берег, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' ГостинаяАксессуары и декорации
    КП Никольский берег, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+'
    КП Никольский берег, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' Белый
    +24
    КП Никольский берег
    Корпусная мебель, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' СпаМебель
    Корпусная мебель, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' Офисные помещения и магазины
    Корпусная мебель, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' СпаМебель
    +8
    Корпусная мебель
    Лестницы, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' ГостинаяАксессуары и декорации
    Лестницы, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' ГостинаяМебель для медиа комнаты
    Лестницы, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' ГостинаяДиваны и кресла
    +8
    Лестницы
    Двери, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' Окна и двериДвери
    Двери, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' Окна и двериДвери
    Двери, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' Окна и двериДвери
    +7
    Двери

    С (1991 года), уже более двадцати лет столярная мастерская «КАТЭЯ+»  помогает домам обрести свой стиль. Применяя богатый опыт в работе с природными материалами, мы изготавливаем окна, двери, лестницы, корпусную мебель для жилых и коммерческих  помещений, а так же реставрируем любые деревянные изделия.

         Использование ценных пород дерева и уникальных видов отделки - наша отличительная черта. Мы заботимся о Вас, поэтому работаем  только  с  экологически чистыми  материалами.     В нашей команде трудятся  профессионалы, преданные своему делу: многие из них с нами еще со дня основания компании. Мы пользуемся точным современным оборудованием. От конструктора до столяра  продукция проходит несколько уровней проверки качества.      Мы ценим индивидуальный подход к каждому клиенту - работаем со сложными формами и конфигурациями. Мы ценим удобство и неповторимый стиль. Изысканное и долговечное изделие  столярной мастерской «КАТЭЯ+» прекрасно впишется в интерьер  Вашего дома, квартиры или офиса.

    Услуги
    • Изготовление столярных изделий (двери
    • окна
    • корпусная мебель)
    Регионы обслуживания
    Подольск
    Адрес
    Ул. Кутузовская д.3
    142180 Подольск
    Россия
    +7-9269663959 woodforgood.ru

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