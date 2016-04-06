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ООО<q> А2про</q>
Архитекторы Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • кафе "Донна Клара", ООО" А2про" ООО' А2про' Коммерческие помещения Изделия из древесины Бежевый
    кафе "Донна Клара", ООО" А2про" ООО' А2про' Коммерческие помещения Изделия из древесины Коричневый
    кафе "Донна Клара", ООО" А2про" ООО' А2про' Коммерческие помещения Дерево Бежевый
    +3
    кафе "Донна Клара"
    Кафе - пекарня Волконский, ООО" А2про" ООО' А2про' Конференц-центры в эклектичном стиле Пластик Серый
    Кафе - пекарня Волконский, ООО" А2про" ООО' А2про' Конференц-центры в эклектичном стиле ДСП Бирюзовый
    Кафе - пекарня Волконский, ООО" А2про" ООО' А2про' Конференц-центры в эклектичном стиле Изделия из древесины Белый
    +2
    Кафе - пекарня Волконский
    Частный дом в Летово, ООО" А2про" ООО' А2про' Гостиная в стиле кантри Дерево Коричневый
    Частный дом в Летово, ООО" А2про" ООО' А2про' Ванная комната в стиле кантри Дерево Бирюзовый
    Частный дом в Летово, ООО" А2про" ООО' А2про' Гостиная в стиле кантри Дерево Коричневый
    +9
    Частный дом в Летово

    Архитектурная студия "А2про" осуществляет свою деятельность с 2006 года. За это время реализованы проекты в сфере  частного строительства, проектирования общественных зданий, разработки архитектурно -планировочных концепций , дизайн частных и общественных интерьеров. 

    Услуги
    • Архитектурное и концептуальное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • Частная жилая архитектура
    • Авторское сопровождение проектов
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    Сивцев вражек д4
    119002 Москва
    Россия
    +7-9161147882

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