Архитектурная студия "А2про" осуществляет свою деятельность с 2006 года. За это время реализованы проекты в сфере частного строительства, проектирования общественных зданий, разработки архитектурно -планировочных концепций , дизайн частных и общественных интерьеров.
- Услуги
- Архитектурное и концептуальное проектирование
- дизайн интерьеров
- Частная жилая архитектура
- Авторское сопровождение проектов
- Регионы обслуживания
- РФ и Москва
- Адрес
-
Сивцев вражек д4
119002 Москва
Россия
+7-9161147882