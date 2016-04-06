Дизайн дома в стиле кантри: 10 проектов с фото

Иногда кажется, что поклонников стиля кантри с каждым годом становится все больше. И этому есть вполне разумное объяснение. В загородный дом переезжают те, кому надоели серые городские будни, те, что мечтают о спокойствии и уюте.

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