MONO Architects – международное архитектурное бюро.

Предназначение диктует форму объекта, объект подчиняется целостному

пространству, пространство служит человеку, – его потребностям и стремлениям.

Эстетика и эргономичность, инновации и минималистичность – качества, которыми мы наполняем пространство для людей, создающих будущее.

Мы поглощены идеей преображения, упрощения и совершенствования среды до тех пор, пока улучшить произведение невозможно – тогда наступает “достаточно”. Мы расстаемся с пространством, когда слышим, как оно зазвучало – родилась новая вселенная.