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MONO ARCHITECTS
Архитекторы Киев
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • SKYLINE, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
    SKYLINE, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
    SKYLINE, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Гостиная в стиле модерн
    +10
    SKYLINE
    SHABELSKY Boutique, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Конференц-центры в стиле модерн Дерево
    SHABELSKY Boutique, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Конференц-центры в стиле модерн Мрамор
    SHABELSKY Boutique, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Конференц-центры в стиле модерн
    +8
    SHABELSKY Boutique
    PATTERNO Showroom, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Конференц-центры в стиле модерн
    PATTERNO Showroom, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Конференц-центры в стиле модерн
    PATTERNO Showroom, MONO ARCHITECTS MONO ARCHITECTS Конференц-центры в стиле модерн
    +7
    PATTERNO Showroom

    MONO Architects – международное архитектурное бюро.

    Предназначение диктует форму объекта, объект подчиняется целостному
    пространству, пространство служит человеку, – его потребностям и стремлениям.

    Эстетика и эргономичность, инновации и минималистичность – качества, которыми мы наполняем пространство для людей, создающих будущее.

    Мы поглощены идеей преображения, упрощения и совершенствования среды до тех пор, пока улучшить произведение невозможно – тогда наступает “достаточно”. Мы расстаемся с пространством, когда слышим, как оно зазвучало – родилась новая вселенная.

    Услуги
    Архитертура. Дизайн интерьера. Авторский надзор
    Адрес
    ул.Механизаторов 2А, оф.151
    03035 Киев
    Украина
    +380-674080981 monoarc.com
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