MONO Architects – международное архитектурное бюро.
Предназначение диктует форму объекта, объект подчиняется целостному
пространству, пространство служит человеку, – его потребностям и стремлениям.
Эстетика и эргономичность, инновации и минималистичность – качества, которыми мы наполняем пространство для людей, создающих будущее.
Мы поглощены идеей преображения, упрощения и совершенствования среды до тех пор, пока улучшить произведение невозможно – тогда наступает “достаточно”. Мы расстаемся с пространством, когда слышим, как оно зазвучало – родилась новая вселенная.
- Услуги
- Архитертура. Дизайн интерьера. Авторский надзор
- Адрес
-
ул.Механизаторов 2А, оф.151
03035 Киев
Украина
+380-674080981 monoarc.com