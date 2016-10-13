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ЙОХ architects
Дизайнеры интерьера Челябинск
Обзор 32Проекты (32) 4Книги идей (4)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дивная птица в золотом, ЙОХ architects ЙОХ architects Гостиная в классическом стиле
    Дивная птица в золотом, ЙОХ architects ЙОХ architects Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дивная птица в золотом, ЙОХ architects ЙОХ architects Столовая комната в классическом стиле
    +10
    Дивная птица в золотом
    А+Ю, ЙОХ architects ЙОХ architects Гостиные в эклектичном стиле
    А+Ю, ЙОХ architects ЙОХ architects Гостиные в эклектичном стиле
    А+Ю, ЙОХ architects ЙОХ architects Гостиные в эклектичном стиле
    +15
    А+Ю
    Two callas, ЙОХ architects ЙОХ architects Спальня в классическом стиле
    Two callas, ЙОХ architects ЙОХ architects Спальня в классическом стиле
    Two callas, ЙОХ architects ЙОХ architects Спальня в классическом стиле
    +14
    Two callas
    Кабинет для мужчины, ЙОХ architects ЙОХ architects Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Кабинет для мужчины, ЙОХ architects ЙОХ architects Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    Кабинет для мужчины, ЙОХ architects ЙОХ architects Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +1
    Кабинет для мужчины
    Детская для двух мальчиков, ЙОХ architects ЙОХ architects Детские комната в эклектичном стиле
    Детская для двух мальчиков, ЙОХ architects ЙОХ architects Детские комната в эклектичном стиле
    Детская для двух мальчиков, ЙОХ architects ЙОХ architects Детские комната в эклектичном стиле
    +1
    Детская для двух мальчиков
    Прогулка, ЙОХ architects ЙОХ architects Гостиные в эклектичном стиле
    Прогулка, ЙОХ architects ЙОХ architects Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Прогулка, ЙОХ architects ЙОХ architects Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +38
    Прогулка
    Показать все 32 проекты

    «ЙОХ architects» - новые идеи, свежий и креативный взгляд на пространство и декор. Сегодня у нас накоплен очень серьезный опыт в проектировании и реализации интерьеров,работает над которыми профессиональная и творческая команда дизайнеров во главе с их руководителем Анной Серсковой.

    -Мы создаем интерьеры частных домов и вилл, квартир,а также объектов общественного назначения: ресторанов и баров, салонов,магазинов, офисов, spa и фитнесс центров и т.д.

    -Каждый объект для нас -это целая жизнь,которую мы наполняем осознанно и профессионально красотой и гармонией. 

    -К нам вы можете прийти с идеей вашего дома, и мы реализуем вашу мечту: разработаем архитектурный проект дома, продумав в мельчайших деталях планировочное решение и фасады; при проектировании дома мы закладываем основу интерьера и стиля, учитывая особенности личностей всех членов семьи.

    -Мы тщательно следим за реализацией проекта в процессе строительства.

    -Создаем дизайн внутреннего пространства и наполнение его предметами интерьера, декором и аксессуарами.

    -Разрабатываем авторский декор, свет,мебель и предметы интерьера. Опыт и большая команда специалистов по изготовлению уникальных изделий позволяют нам воплощать все задумки.

    История компании:

    Год создания - 2007. Среди наших реализованных общественных объектов в городе рестораны «Карма», «Чайхана», «Chalet», «Дональд», «Посиделки»,«Sorry Mama»; так же кулинарии «Сели-съели», стоматология «Denta Family», салон красоты и спа «Aldo Copppola» и другие.

    Услуги
    архитектура и дизайн интерьеров
    Регионы обслуживания
    Челябинск
    Награды компании
    • 1. Диплом победителя международного конкурса по дизайну интерьера «Объективность внутри 2013». 1 место в номинации «Реализация общественного интерьера» за ресторан «Chalet»;
    • 2. Серебряный диплом в смотр-конкурсе «Интерьер возможностей 2013-2014» в разделе «Проект», номинация «Общественный интерьер» за проект офиса компании «РВД»;
    • 3. Диплом призера конкурса «Свет как искусство» 2 место в номинации «Классический свет: прошлое в будущем», 2013 г.;
    • 4. Диплом 2 место в номинации «Интерьер общественных зданий» (постройки) за ресторан «Chalet», 2014 г.;
    • 5. Диплом лауреата премии в области архитектуры и дизайна «Белая жемчужина» за элитный жилой комплекс «Fenix de Luxe», 2013 г.;
    • 6. Диплом победителя конкурса по предметному дизайна от фирмы «SID-диваны» за эскиз дивана «Разговор», объект реализован; 2013 г.;
    • 7. Участие в конкурсе на реконструкцию дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской в Челябинске, апрель 2013 г.;
    • 8. MADA (Mosbuild Architectural and DesignAwards) в категории Sustainable and energy saving solution in new buildings as well as challenging projects of renovation, 2012 г.;
    • 9. Конкурс от Instituto Europeo di Design, проект заведения для комфортных ланчей или деловых встреч, май 2013 г.;
    • 10. Диплом «Архи Конкурс», номинация «офисное пространство», 2009 г.;
    • 11. Дипломы 1 и 2 мест в конкурсе «Дизайн в квадрате» за реализованные дизайн-проекты объектов коммерческой недвижимости (рестораны «Карма» и «Chalet») в 2012, 2013 и 2014 гг. ;
    • 12. Дипломы «IV и V фестиваль дизайнерских идей», номинации «общественный интерьер» и «за неординарность»;
    • 13. Участие в фестивале «МикроДом», 2012 г.
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    Адрес
    Цвиллинга 57а
    454091 Челябинск
    Россия
    +7-9823138518 www.yooharchitects.ru

    Отзыв

    Лилия Ахметзянова
    больше 2 лет назад

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