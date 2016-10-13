«ЙОХ architects» - новые идеи, свежий и креативный взгляд на пространство и декор. Сегодня у нас накоплен очень серьезный опыт в проектировании и реализации интерьеров,работает над которыми профессиональная и творческая команда дизайнеров во главе с их руководителем Анной Серсковой.

-Мы создаем интерьеры частных домов и вилл, квартир,а также объектов общественного назначения: ресторанов и баров, салонов,магазинов, офисов, spa и фитнесс центров и т.д.

-Каждый объект для нас -это целая жизнь,которую мы наполняем осознанно и профессионально красотой и гармонией.

-К нам вы можете прийти с идеей вашего дома, и мы реализуем вашу мечту: разработаем архитектурный проект дома, продумав в мельчайших деталях планировочное решение и фасады; при проектировании дома мы закладываем основу интерьера и стиля, учитывая особенности личностей всех членов семьи.

-Мы тщательно следим за реализацией проекта в процессе строительства.

-Создаем дизайн внутреннего пространства и наполнение его предметами интерьера, декором и аксессуарами.

-Разрабатываем авторский декор, свет,мебель и предметы интерьера. Опыт и большая команда специалистов по изготовлению уникальных изделий позволяют нам воплощать все задумки.

История компании:

Год создания - 2007. Среди наших реализованных общественных объектов в городе рестораны «Карма», «Чайхана», «Chalet», «Дональд», «Посиделки»,«Sorry Mama»; так же кулинарии «Сели-съели», стоматология «Denta Family», салон красоты и спа «Aldo Copppola» и другие.