Компания "Регент Балтика" – поставщик строительных материалов и производитель оборудования для заливки полиуретановых систем. Фирма поставляет связующие для резиновой и каменной крошки, полиуретановый клей, системы и компоненты для напыления теплоизоляции зданий и сооружений, теплоизоляции труб методом "труба в трубе", разделительные смазки и системы для производства холодильного оборудования и инжинирингового напыления.
Разрабатывает и внедряет новые технологии, а также обеспечивает обслуживание оборудования. Также ООО «Регент Балтика» поставляет полиуретановые системы и компоненты.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
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Белоостровская д.17 кор. 2 БЦ Авантаж, оф. 101
197342 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123099516 baltic-united.ru