Компания "Регент Балтика" – поставщик строительных материалов и производитель оборудования для заливки полиуретановых систем. Фирма поставляет связующие для резиновой и каменной крошки, полиуретановый клей, системы и компоненты для напыления теплоизоляции зданий и сооружений, теплоизоляции труб методом "труба в трубе", разделительные смазки и системы для производства холодильного оборудования и инжинирингового напыления.

Разрабатывает и внедряет новые технологии, а также обеспечивает обслуживание оборудования. Также ООО «Регент Балтика» поставляет полиуретановые системы и компоненты.