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Регент Балтика
Строительные материалы Санкт-Петербург
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    • Компания "Регент Балтика" – поставщик строительных материалов и производитель оборудования для заливки полиуретановых систем. Фирма поставляет связующие для резиновой и каменной крошки, полиуретановый клей, системы и компоненты для напыления теплоизоляции зданий и сооружений,  теплоизоляции труб методом "труба в трубе", разделительные смазки и системы для производства холодильного оборудования и инжинирингового напыления.

    Разрабатывает и внедряет новые технологии, а также обеспечивает обслуживание оборудования. Также ООО «Регент Балтика» поставляет полиуретановые системы и компоненты.

    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Белоостровская д.17 кор. 2 БЦ Авантаж, оф. 101
    197342 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123099516 baltic-united.ru
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