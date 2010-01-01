Международное бюро интерьера и архитектуры «KASHUBA DESIGN» с 1998 года работает в Москве и за этот период приобрело широкую известность в Российской Федерации и за ее пределами.
Цель нашего бюро – воплотить все мечты по интерьеру вашего дома в реальность! Специалисты нашего бюро уделяют большое значение такому творческому направлению, как художественное проектирование интерьеров в разнообразных стилях. Современный взгляд, новейшие технологии, гармоничное сочетание множества направлений и тонкий вкус отличают работы наших дизайнеров. Индивидуальный подход к каждому клиенту и реализация самых смелых задумок заказчиков: от изысканных ноток роскоши и шика до экспрессивных решений модерна – это то, что мы можем предложить. Желание заказчика жить и работать в красоте и уюте, комфорте и безопасности становится реальностью, благодаря реализуемому умелому сочетанию всех тонкостей художественного проектирования интерьеров, основанном на многолетнем профессиональном опыте.
- Услуги
- Дизайн-проект интерьера квартиры
- Дизайн-проект интерьера загородных домов
- Дизайн-проект двухуровневой квартиры
- Дизайн интерьера квартиры-студии
- Дизайн-проекты офисов
- ресторанов
- Дизайн-проект общественных помещений
- Дизайн-проект
- яхты (индивидуально)
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Москва и Московская обл.
- Краснодар
- Вся Россия
- Италия
- Польша
- СНГ
- Награды компании
- Участвовал в работе выставок, семинаров, конференций, в деловых встречах, презентациях и иных мероприятиях по архитектуре и дизайну в США, Мексике, Китае, Италии (Рим, Венеция, Милан), Испании, Финляндии, Греции, Кипре, Болгарии, Турции, Тунисе, Египте, Марокко, Израиле, Палестине, Иордании, ОАЭ, Индии, Польше, России. В 2010 году номинировался на премию президента РФ для молодых деятелей культуры, представлялся на соискание Государственной премии РФ в 2011, 12 годах. Автор более двухсот реализованных объектов в РФ и за ее пределами, а также книги и более 25 научно-практических статей. С 2011 года организатор и продюсер Первого российского некоммерческого фестиваля высокохудожественного дизайна интерьера XXI века INTERIOR-FEST. Интерьеры бюро более 40 раз опубликованы в профильных российских, международных глянцевых журналах, США и Украины.
- Адрес
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Заморенова 5а
123242 Москва
Россия
+7-4954774797 kashubadesign.ru
Заморенова 5а