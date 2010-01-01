Международное бюро интерьера и архитектуры «KASHUBA DESIGN» с 1998 года работает в Москве и за этот период приобрело широкую известность в Российской Федерации и за ее пределами.

Цель нашего бюро – воплотить все мечты по интерьеру вашего дома в реальность! Специалисты нашего бюро уделяют большое значение такому творческому направлению, как художественное проектирование интерьеров в разнообразных стилях. Современный взгляд, новейшие технологии, гармоничное сочетание множества направлений и тонкий вкус отличают работы наших дизайнеров. Индивидуальный подход к каждому клиенту и реализация самых смелых задумок заказчиков: от изысканных ноток роскоши и шика до экспрессивных решений модерна – это то, что мы можем предложить. Желание заказчика жить и работать в красоте и уюте, комфорте и безопасности становится реальностью, благодаря реализуемому умелому сочетанию всех тонкостей художественного проектирования интерьеров, основанном на многолетнем профессиональном опыте.