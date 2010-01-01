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KASHUBA DESIGN
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Роскошная классика в интерьере, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Гостиная в классическом стиле
    Роскошная классика в интерьере, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Гостиная в классическом стиле
    Роскошная классика в интерьере, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Гостиная в классическом стиле
    +12
    Роскошная классика в интерьере
    Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дом космополит, KASHUBA DESIGN KASHUBA DESIGN Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
    +14
    Дом космополит

    Международное бюро интерьера и архитектуры «KASHUBA DESIGN» с 1998 года работает в Москве и за этот период приобрело широкую известность в Российской Федерации и за ее пределами.

    Цель нашего бюро – воплотить все мечты по интерьеру вашего дома в реальность! Специалисты нашего бюро уделяют большое значение такому творческому направлению, как художественное проектирование интерьеров в разнообразных стилях. Современный взгляд, новейшие технологии, гармоничное сочетание множества направлений и тонкий вкус отличают работы наших дизайнеров. Индивидуальный подход к каждому клиенту и реализация самых смелых задумок заказчиков: от изысканных ноток роскоши и шика до экспрессивных решений модерна – это то, что мы можем предложить. Желание заказчика жить и работать в красоте и уюте, комфорте и безопасности становится реальностью, благодаря реализуемому умелому сочетанию всех тонкостей художественного проектирования интерьеров, основанном на многолетнем профессиональном опыте.

    Услуги
    • Дизайн-проект интерьера квартиры
    • Дизайн-проект интерьера загородных домов
    • Дизайн-проект двухуровневой квартиры
    • Дизайн интерьера квартиры-студии
    • Дизайн-проекты офисов
    • ресторанов
    • Дизайн-проект общественных помещений
    • Дизайн-проект
    • яхты (индивидуально)
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Москва и Московская обл.
    • Краснодар
    • Вся Россия
    • Италия
    • Польша
    • СНГ
    Награды компании
     Участвовал в работе выставок, семинаров, конференций, в деловых встречах, презентациях и иных мероприятиях по архитектуре и дизайну в США, Мексике, Китае, Италии (Рим, Венеция, Милан), Испании, Финляндии, Греции, Кипре, Болгарии, Турции, Тунисе, Египте, Марокко, Израиле, Палестине, Иордании, ОАЭ, Индии, Польше, России. В 2010 году номинировался на премию президента РФ для молодых деятелей культуры, представлялся на соискание Государственной премии РФ в 2011, 12 годах. Автор более двухсот реализованных объектов в РФ и за ее пределами, а также книги и более 25 научно-практических статей. С 2011 года организатор и продюсер Первого российского некоммерческого фестиваля высокохудожественного дизайна интерьера XXI века INTERIOR-FEST. Интерьеры бюро более 40 раз опубликованы в профильных российских, международных глянцевых журналах, США и Украины.
    Адрес
    Заморенова 5а
    123242 Москва
    Россия
    +7-4954774797 kashubadesign.ru
    Законное владение

    Заморенова 5а

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