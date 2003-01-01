Фирма существует с 2003 года. Занимается архитектурным проектированием и дизайном интерьеров. В своем арсенале имеет множество интересных выполненных проектов по которым реализовано большое количество объектов. Среди них есть как частные дома , так и рестораны, интерьеры жилые и общественные. В своем творческом подходе мы не придерживаемся одного стиля, а стараемся работать креативно , отвечая на поставленные заказчиком задачи.
- Услуги
- архитектурное проектирование и дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская обл.
- Награды компании
- Имеем дипломы за призовые места на архитектурных фестивалях
- Адрес
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Варшавское шоссе, 71 к 3
117556 Москва
Россия
+7-4956170662 www.smart-project.ru