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Смарт проект
Архитекторы Москва
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • Частный дом в пос. Молоденово, Смарт проект Смарт проект Дома в стиле модерн
    Частный дом в пос. Молоденово, Смарт проект Смарт проект Дома в стиле модерн
    Частный дом в пос. Молоденово, Смарт проект Смарт проект Кухня в стиле модерн
    +8
    Частный дом в пос. Молоденово
    Пивной ресторан "Сварня", Смарт проект Смарт проект Конференц-центры в стиле лофт
    Пивной ресторан "Сварня", Смарт проект Смарт проект Конференц-центры в стиле лофт
    Пивной ресторан "Сварня", Смарт проект Смарт проект Конференц-центры в стиле лофт
    +5
    Пивной ресторан "Сварня"
    Квартира на ул. Тимошенко, Смарт проект Смарт проект Гостиная в стиле минимализм
    Квартира на ул. Тимошенко, Смарт проект Смарт проект Гостиная в стиле минимализм
    Квартира на ул. Тимошенко, Смарт проект Смарт проект Кухня в стиле минимализм
    +5
    Квартира на ул. Тимошенко
    Золотые ключи 2, Смарт проект Смарт проект Гостиные в эклектичном стиле
    Золотые ключи 2, Смарт проект Смарт проект Кухни в эклектичном стиле
    Золотые ключи 2, Смарт проект Смарт проект Столовая комната в эклектичном стиле
    +3
    Золотые ключи 2
    Дом, Смарт проект Смарт проект Дома в стиле модерн
    Дом, Смарт проект Смарт проект Дома в стиле модерн
    Дом, Смарт проект Смарт проект Дома в стиле модерн
    +2
    Дом

    Фирма существует с 2003 года. Занимается архитектурным проектированием и дизайном интерьеров. В своем арсенале имеет множество интересных выполненных проектов по которым реализовано большое количество объектов. Среди них есть как частные дома , так и рестораны, интерьеры жилые и общественные. В своем творческом подходе мы не придерживаемся одного стиля, а стараемся работать креативно , отвечая на поставленные заказчиком задачи.  

    Услуги
    архитектурное проектирование и дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская обл.
    Награды компании
    Имеем дипломы за призовые места на архитектурных фестивалях
    Адрес
    Варшавское шоссе, 71 к 3
    117556 Москва
    Россия
    +7-4956170662 www.smart-project.ru

    Отзыв

    Артем Акимов
    больше 2 лет назад
    Кирилл Занин
    Собачью будку запроектировать способностей не хватает а понтов зашкаливает
    больше 2 лет назад
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