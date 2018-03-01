Lumi Рolar (Лýми Пóлар) – авторитетная финская компания, превосходный профессионал и эксперт по проектированию, производству и строительству финских домов с использованием самых передовых и энергоэффективных технологий от России до Америки.

Дома, построенные из клееного бруса по финским технологиям, – это не просто красивое, надежное и удобное жилье. Деревянным домам и коттеджам из экологически чистых и на 100% натуральных материалов нет равных с точки зрения влияния на здоровье человека. В отличие от пребывания в кирпичных и железобетонных строениях, проживание в доме из качественной древесины благоприятно сказывается на самочувствии, что делает финские деревянные дома столь популярными среди жителей Москвы, Санкт-Перербурга и других городов России.

Здоровая атмосфера в помещениях, качественный сон и позитивные впечатления от современных интерьеров из дерева – это только незначительная часть преимуществ, которые можно получить, если купить финский дом под ключ. Не меньшее значение имеет возможность органично вписать здание в ландшафт и окружающую среду на загородном участке. Поэтому деревянное домостроение в России переживает бум, а желающие построить дом из клееного бруса выстраиваются в очередь к компаниям, предлагающим выгодные условия сотрудничества и интересные проекты по строительству престижного жилья.