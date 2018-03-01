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LUMI POLAR
Строители Москва
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
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    • Honey 414, LUMI POLAR LUMI POLAR Деревянные дома
    Honey 414, LUMI POLAR LUMI POLAR Деревянные дома
    Honey 414, LUMI POLAR LUMI POLAR Гостиная в скандинавском стиле
    +4
    Honey 414
    Onega 145, LUMI POLAR LUMI POLAR Деревянные дома Дерево
    Onega 145, LUMI POLAR LUMI POLAR Деревянные дома Дерево
    Onega 145, LUMI POLAR LUMI POLAR Деревянные дома Дерево
    +5
    Onega 145
    Baroness 464, LUMI POLAR LUMI POLAR Дома с террасами
    Baroness 464, LUMI POLAR LUMI POLAR Дома с террасами
    Baroness 464, LUMI POLAR LUMI POLAR Дома с террасами
    +4
    Baroness 464
    Akcent, LUMI POLAR LUMI POLAR Дома с террасами
    Akcent, LUMI POLAR LUMI POLAR Дома с террасами
    Akcent, LUMI POLAR LUMI POLAR Гостиная в скандинавском стиле
    +4
    Akcent
    Blackberry 444, LUMI POLAR LUMI POLAR Деревянные дома Дерево Черный
    Blackberry 444, LUMI POLAR LUMI POLAR Деревянные дома Дерево Черный
    Blackberry 444, LUMI POLAR LUMI POLAR Деревянные дома Дерево Черный
    +4
    Blackberry 444
    Estet 237, LUMI POLAR LUMI POLAR Дома в стиле модерн
    Estet 237, LUMI POLAR LUMI POLAR Дома с террасами
    Estet 237, LUMI POLAR LUMI POLAR Окна и двериДвери Дерево
    +3
    Estet 237
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    Lumi Рolar (Лýми Пóлар) – авторитетная финская компания, превосходный профессионал и эксперт по проектированию, производству и строительству финских домов с использованием самых передовых и энергоэффективных технологий от России до Америки.

    Дома, построенные из клееного бруса по финским технологиям, – это не просто красивое, надежное и удобное жилье. Деревянным домам и коттеджам из экологически чистых и на 100% натуральных материалов нет равных с точки зрения влияния на здоровье человека. В отличие от пребывания в кирпичных и железобетонных строениях, проживание в доме из качественной древесины благоприятно сказывается на самочувствии, что делает финские деревянные дома столь популярными среди жителей Москвы, Санкт-Перербурга и других городов России. 

    Здоровая атмосфера в помещениях, качественный сон и позитивные впечатления от современных интерьеров из дерева – это только незначительная часть преимуществ, которые можно получить, если купить финский дом под ключ. Не меньшее значение имеет возможность органично вписать здание в ландшафт и окружающую среду на загородном участке. Поэтому деревянное домостроение в России переживает бум, а желающие построить дом из клееного бруса выстраиваются в очередь к компаниям, предлагающим выгодные условия сотрудничества и интересные проекты по строительству престижного жилья.

    Услуги
    • проектирование домов и участков
    • производство домов из финского бруса
    • строительство домов под ключ
    Регионы обслуживания
    Россия; СНГ; Франция; Америка
    Адрес
    Тверской бульвар, 16
    125009 Москва
    Россия
    +7-8003505239 lumipolar.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, 190000, Конногвардейский бульвар, дом 6, 21-Н

    Отзыв

    Shiper
    больше 3 лет назад
    Timofei Maiorov
    больше 5 лет назад
    Живые Ремесла
    почти 5 лет назад
    Показать все отзывы – 4

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