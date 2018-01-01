Агентство штор - семейное агентство по оформлению окон! Мы делаем свою работу качественно и в срок благодаря эксперту с 20 летним опытом- Кошкиной Елене и специалисту шторного дела Кошкиной Анастасии.
- Услуги
- Оформление окон- шторами
- жалюзи
- рулонными шторами
- японскими панелями и т.д. Изготовление покрывал и подушек
- доставка тканей из Европы 2-3 недели
- Регионы обслуживания
- Москва И МО
- пос ЗАТО Звездный городок
- Адрес
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1411460 Пос Зато Звездный Городок
Россия
+7-9255245883 www.instagram.com/agentstvo_shtor
Законное владение
МО пос ЗАТО Звёздный городок д49 кв 69