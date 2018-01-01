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Agentstvo shtor
Шторы, жалюзи и роллы Пос Зато Звездный Городок
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Проекты

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    • Красногорск 2018, Agentstvo shtor Agentstvo shtor КухняАксессуары и текстиль Текстиль Фиолетовый / Лиловый
    Красногорск 2018, Agentstvo shtor Agentstvo shtor Окна и двериГардины и аксессуары Полиэстер Фиолетовый / Лиловый
    Красногорск 2018, Agentstvo shtor Agentstvo shtor ГостинаяДиваны и кресла Лен / Полотно Фиолетовый / Лиловый
    Красногорск 2018

    Агентство штор -  семейное агентство по оформлению окон! Мы делаем свою работу качественно и в срок благодаря эксперту с 20 летним опытом- Кошкиной Елене и специалисту шторного дела Кошкиной Анастасии. 

    Услуги
    • Оформление окон- шторами
    • жалюзи
    • рулонными шторами
    • японскими панелями и т.д. Изготовление покрывал и подушек
    • доставка тканей из Европы 2-3 недели
    Регионы обслуживания
    • Москва И МО
    • пос ЗАТО Звездный городок
    Адрес
    1411460 Пос Зато Звездный Городок
    Россия
    +7-9255245883 www.instagram.com/agentstvo_shtor
    Законное владение

    МО пос ЗАТО Звёздный городок д49 кв 69

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