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Штукофен
Кузнецы Санкт-Петербург
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    • Мастерская Штукофен предлагает услуги художественной ковки в Спб. Более 12 лет мы изготавливаем различные кованые изделия: ворота, балконы, люстры, двери, скамейки, лестницы, решетки, столики, заборы, кровати и другие. Имеется возможность воспользоваться готовым эскизом из богатой библиотеки нашей кузни, либо услугами нашего профессионального дизайнера. Мы обеспечиваем точное соответствие эскизу благодаря разнообразию применяемых технологических приемов: закрутка, набивка рельефа, насечка рисунка, рубка, вытяжка, осадка, гибка, пробивка отверстий, разрубка.

    Услуги
    художественная ковка
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Комендантский пр, 4
    197227 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9030963636 www.shtukofen.ru
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Комендантский пр, 4

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