Мастерская Штукофен предлагает услуги художественной ковки в Спб. Более 12 лет мы изготавливаем различные кованые изделия: ворота, балконы, люстры, двери, скамейки, лестницы, решетки, столики, заборы, кровати и другие. Имеется возможность воспользоваться готовым эскизом из богатой библиотеки нашей кузни, либо услугами нашего профессионального дизайнера. Мы обеспечиваем точное соответствие эскизу благодаря разнообразию применяемых технологических приемов: закрутка, набивка рельефа, насечка рисунка, рубка, вытяжка, осадка, гибка, пробивка отверстий, разрубка.