Студия экспериментального проектирования «Ракурс» - авторское бюро Марка Товве и Елены Прокопьевой. Марк Товве работает на российском рынке с 1993 года. Основными направлениями являются архитектура, дизайн, инжиниринг. С 2006 года в г. Сочи открыто региональное подразделение - компания «Точка». За это время спроектировано и реализовано более 50 объектов В Москве и Московской области, в других регионах России.

Мы предлагаем уникальный гибкий метод, позволяющий превратить недостатки исходного пространства в «изюминку» будущего интерьера. Мы проектируем не стены, а границы между зонами, наполненные функцией и несущие художественный образ. В результате получаются «гибкие» композиции (арт-объекты). Они частично трансформируются, несут в себе инженерные коммуникации, встроенное оборудование, свет, слаботочные системы и т.д. и могут быть выполнены в любых материалах от традиционных (дерево, камень, стекло) до самых передовых и актуальных (кориан, все виды пластиков и т.д.). Такой подход аналогичен идеологии Вашего автомобиля или яхты: эргономика + материал + комфорт и безопасность.