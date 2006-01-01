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Студия экспериментального проектирования <q>Rakurs</q>
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Квартира в Москве для молодого человека., Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Москве для молодого человека., Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' Кухни в эклектичном стиле
    Квартира в Москве для молодого человека., Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' Кухни в эклектичном стиле
    +7
    Квартира в Москве для молодого человека.
    Интерьер частного дома в Подмосковье, Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер частного дома в Подмосковье, Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер частного дома в Подмосковье, Студия экспериментального проектирования "Rakurs" Студия экспериментального проектирования 'Rakurs' Гостиные в эклектичном стиле
    +14
    Интерьер частного дома в Подмосковье

     Студия экспериментального проектирования «Ракурс»  - авторское бюро Марка Товве и Елены Прокопьевой. Марк Товве работает на российском рынке с 1993 года. Основными направлениями являются архитектура, дизайн, инжиниринг. С 2006 года в г. Сочи открыто региональное подразделение - компания «Точка». За это время спроектировано и реализовано более 50 объектов В Москве и Московской области, в других регионах России.

    Мы предлагаем уникальный гибкий метод, позволяющий превратить недостатки исходного пространства в «изюминку» будущего интерьера. Мы проектируем не стены, а границы между зонами, наполненные функцией и несущие художественный образ. В результате получаются «гибкие» композиции (арт-объекты). Они частично трансформируются, несут в себе инженерные коммуникации, встроенное оборудование, свет, слаботочные системы и т.д. и могут быть выполнены в любых материалах от традиционных (дерево, камень, стекло) до самых передовых и актуальных (кориан, все виды пластиков и т.д.). Такой подход аналогичен идеологии Вашего автомобиля или яхты: эргономика +  материал + комфорт и безопасность.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул. Бутырская д. 62
    127015 Москва
    Россия
    +84-996505148 anyhouse-project.com

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