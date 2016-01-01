Создаем интерьеры с душой и семейным уютом. Работаем удаленно по всему миру. Закажите проект на нашем сайте http://mida-studio.ru/ Звоните и пишите: 8 909 543 43 99 (WhatsApp, Telegram), daryaz.mihailova@gmail.com https://vk.com/designer_tomsk Подписывайтесь на нас в Инстаграм https://www.instagram.com/daryaz.mihailova/
- Услуги
- Дизайн-проекты частных и общественных интерьеров. Консультации по дизайну интерьеров.
- Регионы обслуживания
- Томская область
- г. Томск
- Новосибирская область
- г. Новосибирск
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Екатеринбург
- Казань
- Сочи
- Краснодар
- Кемерово
- Нижний Новгород
- Челябинск
- Омск
- Самара
- Красноярск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- вся Россия.
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- Награды компании
- Сертификат Международной школы дизайна (Санкт-Петербург) 2015, Диплом DesignWeekExpo 2015 Санкт-Петербург, Диплом Batimat Inside Москва 2015, Диплом Batimat Inside Москва 2016, Сертификат Design Club, Новосибирск 2016
- Адрес
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Нефтяная 1а
634045 Томск
Россия
+7-9095434399 mida-studio.ru
Законное владение
г. Томск