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Дизайн-студия семейных интерьеров
Дизайнеры интерьера Томск
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    • Создаем интерьеры с душой и семейным уютом. Работаем удаленно по всему миру. Закажите проект на нашем сайте http://mida-studio.ru/ Звоните и пишите: 8 909 543 43 99 (WhatsApp, Telegram), daryaz.mihailova@gmail.com https://vk.com/designer_tomsk Подписывайтесь на нас в Инстаграм https://www.instagram.com/daryaz.mihailova/

    Услуги
    Дизайн-проекты частных и общественных интерьеров. Консультации по дизайну интерьеров.
    Регионы обслуживания
    • Томская область
    • г. Томск
    • Новосибирская область
    • г. Новосибирск
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    • Екатеринбург
    • Казань
    • Сочи
    • Краснодар
    • Кемерово
    • Нижний Новгород
    • Челябинск
    • Омск
    • Самара
    • Красноярск
    • Ростов-на-Дону
    • Уфа
    • Пермь
    • Воронеж
    • Волгоград
    • вся Россия.
    • Показать все 24 регион обслуживания
    Награды компании
    Сертификат Международной школы дизайна (Санкт-Петербург) 2015, Диплом DesignWeekExpo 2015 Санкт-Петербург, Диплом Batimat Inside Москва 2015, Диплом Batimat Inside Москва 2016, Сертификат Design Club, Новосибирск 2016
    Адрес
    Нефтяная 1а
    634045 Томск
    Россия
    +7-9095434399 mida-studio.ru
    Законное владение

    г. Томск 

    Отзыв

    Alexey Shaposhnikov
    Отличная работа, умеют слышать желания заказчиков и обладают неуловимым чувством вкуса
    8 месяцев назад
    Равшан Дорохов
    Ребята большие молодцы!
    больше 2 лет назад
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