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V.O.concept studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Четырехкомнатная квартира. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Спальня в классическом стиле
    Четырехкомнатная квартира. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Спальня в классическом стиле
    Четырехкомнатная квартира. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Спальня в классическом стиле
    +20
    Четырехкомнатная квартира. Москва
    Таунхаус. Московская обл., V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиная в стиле минимализм
    Таунхаус. Московская обл., V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиная в стиле минимализм
    Таунхаус. Московская обл., V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиная в стиле минимализм
    +24
    Таунхаус. Московская обл.
    Квартира-студия для молодой семьи. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира-студия для молодой семьи. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиная в скандинавском стиле
    Квартира-студия для молодой семьи. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиная в скандинавском стиле
    +16
    Квартира-студия для молодой семьи. Москва
    Ар-Деко. Жуковка , V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиные в эклектичном стиле
    Ар-Деко. Жуковка , V.O.concept studio V.O.concept studio Столовая комната в эклектичном стиле
    Ар-Деко. Жуковка , V.O.concept studio V.O.concept studio Столовая комната в эклектичном стиле
    +7
    Ар-Деко. Жуковка
    Двухуровневая Квартира, V.O.concept studio V.O.concept studio Лестницы
    Двухуровневая Квартира, V.O.concept studio V.O.concept studio Лестницы
    Двухуровневая Квартира, V.O.concept studio V.O.concept studio Спальня в классическом стиле
    +5
    Двухуровневая Квартира
    Двухкомнатная квартира. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Двухкомнатная квартира. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Гостиные в эклектичном стиле Белый
    Двухкомнатная квартира. Москва, V.O.concept studio V.O.concept studio Столовая комната в эклектичном стиле Белый
    +13
    Двухкомнатная квартира. Москва
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    V.O.concept studio — это успешная команда профессиональных дизайнеров, архитекторов и визуализаторов, объединенная желанием создавать и реализовывать пространства, которым бы не было равных. Главный офис находится в Москве, но это не значит, что проекты разрабатываются только в одном городе. Мы с радостью реализуем Ваш проект в Вашем населенном пункте. 

    Главная специализация студии — это дизайн интерьеров жилых и общественных помещений любой сложности и назначения "под ключ": дизайн-проект, строительство и ремонт, комплектация, авторский надзор и декорирование.  Наши сотрудники создают проекты, которые отвечают всем пожеланиям Заказчика, но при этом имеют свой неповторимый стиль и продуманный функционал. Чтобы интерьер удался, важно не только сделать его визуально привлекательным, но и удобным.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование
    • 3D-Визуализация
    • подбор мебели
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Лужнецкая набережная 10а стр 9
    119270 Москва
    Россия
    +7-4991123972 vo-concept.ru
    Законное владение

    г. Москва, Лужнецкая набережная 10а стр 9

    Отзыв

    mommy.happyartlab
    Мы молодая семейная пара и это наша первая квартира. Послушали своих друзей, которые только что закончили ремонт и решили тоже обратиться за помощью к профессионалу. Выбирали из нескольких студий и даже фрилансеров, но решили остановиться на V.O.conсept. После встречи с Олесей стало ясно, что у ребят богатый опыт и хороший вкус. Мы очень довольны нашей квартирой. Ребятам удалось нас услышать, понять и почувствовать наше настроение. Буквально каждый квадратный сантиметр продуман, нет случайных вещей или предметов (что очень важно в не больших квартирах)! Спасибо большое за ваш труд. Ждем с нетерпением окончания ремонта!
    около 4 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2017
    Редактировать
    margarita.m.pavlicenko
    Хочу поблагодарить команду V.O.concept studio за свой интерьер. Это -,без преувеличения, абсолютно "наше" пространство. Ребята очень прониклись нашим настроением, с большим вниманием отнеслись к моим пожеланиям и "бютжету")). Предложили креативные решения, интересное цветовое сочетание и планировку. В целом интерьер получился очень стильным, уютным и в то же время ярким и современным. Сработали очень профессионально на всех этапах, а отдельное спасибо Арт-директору Олесе! Ждём с нетерпением, когда закончится ремонт и мы въедем в свою квартиру. Уверена, мы сразу почувствуем себя Дома ( с большой буквы Д))!!
    около 4 лет назад
    Дата проекта: Январь 2018
    Редактировать
    Виталий Владимиров
    около 3 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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