V.O.concept studio — это успешная команда профессиональных дизайнеров, архитекторов и визуализаторов, объединенная желанием создавать и реализовывать пространства, которым бы не было равных. Главный офис находится в Москве, но это не значит, что проекты разрабатываются только в одном городе. Мы с радостью реализуем Ваш проект в Вашем населенном пункте.
Главная специализация студии — это дизайн интерьеров жилых и общественных помещений любой сложности и назначения "под ключ": дизайн-проект, строительство и ремонт, комплектация, авторский надзор и декорирование. Наши сотрудники создают проекты, которые отвечают всем пожеланиям Заказчика, но при этом имеют свой неповторимый стиль и продуманный функционал. Чтобы интерьер удался, важно не только сделать его визуально привлекательным, но и удобным.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- декорирование
- 3D-Визуализация
- подбор мебели
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Лужнецкая набережная 10а стр 9
119270 Москва
Россия
+7-4991123972 vo-concept.ru
г. Москва, Лужнецкая набережная 10а стр 9