Доброго дня! Меня зовут Виталий Владимиров. Я основатель и арт-директор V.O.concept studio. Работаю в сфере дизайна и строительства более 15 лет.

Каждый наш проект - это четко выработанная система: от обмеров до альбома рабочего проекта, переданного на строительную площадку нашему руководителю ремонтно-строительных работ.

Я уверен, что внимание к каждому клиенту и его запросам, но с учетом бюджета и строгих требований в проектировании и ремонте - это залог успешной работы, а как итог: Красивый и продуманный интерьер от профессионалов своего дела.

Жаль, что благодарные клиенты часто забывают оставить нам отзыв на нашу работу, но мы не обижаемся! - достаточно, что заказчики остались довольны и рекомендуют нас, как надежных исполнителей своим друзьям и знакомым.

Если вам нужен капитальный ремонт или просто вдохнуть новую жизнь в ваше жилье за приемлемый бюджет – то «Добро пожаловать!»



