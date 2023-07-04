Доброго дня! Меня зовут Виталий Владимиров. Я основатель и арт-директор V.O.concept studio. Работаю в сфере дизайна и строительства более 15 лет.
Каждый наш проект - это четко выработанная система: от обмеров до альбома рабочего проекта, переданного на строительную площадку нашему руководителю ремонтно-строительных работ.
Я уверен, что внимание к каждому клиенту и его запросам, но с учетом бюджета и строгих требований в проектировании и ремонте - это залог успешной работы, а как итог: Красивый и продуманный интерьер от профессионалов своего дела.
Жаль, что благодарные клиенты часто забывают оставить нам отзыв на нашу работу, но мы не обижаемся! - достаточно, что заказчики остались довольны и рекомендуют нас, как надежных исполнителей своим друзьям и знакомым.
Если вам нужен капитальный ремонт или просто вдохнуть новую жизнь в ваше жилье за приемлемый бюджет – то «Добро пожаловать!»
- Услуги
- Дизайн интерьера
- декорирование
- 3D-Визуализация
- подбор мебели
- ремонт и отделка
- строительство и ремонт
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Награды компании
- 1-е место в международном конкурсе
Красивые квартиры2018;
- 1-е место в международном конкурсе
Красивые квартиры2020;
- 3-е место в открытом интерьерном конкурсе
Цвет и фактура в интерьере.
- 1-е место в международном конкурсе
- Адрес
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1-й Дорожный проезд 6 стр 3
117545 Москва
Россия
+7-9017233282 vo-concept.ru
г. Москва,1-й Дорожный проезд 6 стр 3