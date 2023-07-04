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интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в Хамовниках. 82 м.кв, интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Квартира в Хамовниках. 82 м.кв, интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в Хамовниках. 82 м.кв, интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Маленькие кухни Серый
    +5
    Квартира в Хамовниках. 82 м.кв
    Скандинавские ноты. 63 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Скандинавские ноты. 63 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Скандинавские ноты. 63 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Маленькие кухни Белый
    +4
    Скандинавские ноты. 63 м.кв.
    Интерьеры шахматного клуба WCCM в Москве. 115 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Коммерческие помещения
    Интерьеры шахматного клуба WCCM в Москве. 115 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Коммерческие помещения Черный
    Интерьеры шахматного клуба WCCM в Москве. 115 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Коммерческие помещения
    +8
    Интерьеры шахматного клуба WCCM в Москве. 115 м.кв.
    Квартира на Нагатинской набережной. 97 м.кв. , интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира на Нагатинской набережной. 97 м.кв. , интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Квартира на Нагатинской набережной. 97 м.кв. , интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Столовая комната в эклектичном стиле Бежевый
    +5
    Квартира на Нагатинской набережной. 97 м.кв.
    ЖК Сказка. Двухуровневая квартира. 120 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Гостиные в эклектичном стиле Белый
    ЖК Сказка. Двухуровневая квартира. 120 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Больше комнат Дерево Белый
    ЖК Сказка. Двухуровневая квартира. 120 м.кв., интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Гостиные в эклектичном стиле Дерево Белый
    +7
    ЖК Сказка. Двухуровневая квартира. 120 м.кв.
    Загородный дом в Подмосковье. 350м.кв, интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Загородные дома
    Загородный дом в Подмосковье. 350м.кв, интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Загородные дома
    Загородный дом в Подмосковье. 350м.кв, интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept интерьерная дизайн-студия Виталия Владимирова V.O.concept Загородные дома
    +12
    Загородный дом в Подмосковье. 350м.кв
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    Доброго дня! Меня зовут Виталий Владимиров. Я основатель и арт-директор V.O.concept studio. Работаю в сфере дизайна и строительства более 15 лет.

    Каждый наш проект - это четко выработанная система: от обмеров до альбома рабочего проекта, переданного на строительную площадку нашему руководителю ремонтно-строительных работ.

    Я уверен, что внимание к каждому клиенту и его запросам, но с учетом бюджета и строгих требований в проектировании и ремонте - это залог успешной работы, а как итог: Красивый и продуманный интерьер от профессионалов своего дела.

    Жаль, что благодарные клиенты часто забывают оставить нам отзыв на нашу работу, но мы не обижаемся! - достаточно, что заказчики остались довольны и рекомендуют нас, как надежных исполнителей своим друзьям и знакомым.

    Если вам нужен капитальный ремонт или просто вдохнуть новую жизнь в ваше жилье за приемлемый бюджет – то «Добро пожаловать!»


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование
    • 3D-Визуализация
    • подбор мебели
    • ремонт и отделка
    • строительство и ремонт
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    Награды компании
    • 1-е место в международном конкурсе Красивые квартиры 2018;
    • 1-е место в международном конкурсе Красивые квартиры 2020;
    • 3-е место в открытом интерьерном конкурсе Цвет и фактура в интерьере.
    Адрес
    1-й Дорожный проезд 6 стр 3
    117545 Москва
    Россия
    +7-9017233282 vo-concept.ru
    Законное владение

    г. Москва,1-й Дорожный проезд 6 стр 3

    Отзыв

    mommy.happyartlab
    Мы молодая семейная пара и это наша первая квартира. Послушали своих друзей, которые только что закончили ремонт и решили тоже обратиться за помощью к профессионалу. Выбирали из нескольких студий и даже фрилансеров, но решили остановиться на V.O.conсept. После встречи с Олесей стало ясно, что у ребят богатый опыт и хороший вкус. Мы очень довольны нашей квартирой. Ребятам удалось нас услышать, понять и почувствовать наше настроение. Буквально каждый квадратный сантиметр продуман, нет случайных вещей или предметов (что очень важно в не больших квартирах)! Спасибо большое за ваш труд. Ждем с нетерпением окончания ремонта!
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2017
    Редактировать
    margarita.m.pavlicenko
    Хочу поблагодарить команду V.O.concept studio за свой интерьер. Это -,без преувеличения, абсолютно "наше" пространство. Ребята очень прониклись нашим настроением, с большим вниманием отнеслись к моим пожеланиям и "бютжету")). Предложили креативные решения, интересное цветовое сочетание и планировку. В целом интерьер получился очень стильным, уютным и в то же время ярким и современным. Сработали очень профессионально на всех этапах, а отдельное спасибо Арт-директору Олесе! Ждём с нетерпением, когда закончится ремонт и мы въедем в свою квартиру. Уверена, мы сразу почувствуем себя Дома ( с большой буквы Д))!!
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Январь 2018
    Редактировать
    Виталий Владимиров
    около 4 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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