White Interior» – это воплощение вашей мечты от дверной ручки до полного оформления интерьера.

Не секрет, что у каждого из нас есть свое видение этого мира. Именно оно формирует вкус и стилевое направление в жизни - это отражается на выборе одежды, места жительства и его дизайна. Ощущение единства себя и своего личного пространства влияет на гармонию и качество внутреннего мира. Как ни крути, но дом – это место, куда мы возвращаемся снова и снова. Поэтому, его уют и комфорт должны соответствовать личности хозяина.

Наша компания отслеживает новинки рынка отделочных материалов. Мы находимся в постоянном поиске новых поставщиков. White Interior, отслеживает изменения в трендах дизайна мебели американских и европейских производств. Мы уверены, что у каждого дома должен быть индивидуальный стиль, поэтому наши двери и интерьеры так уникальны. Переступая порог салона White Interior, вы открываете для себя мир доступной роскоши.

Современность в классике

Наблюдая за тенденциями в развитии современной моды, мы заметили, что классика есть классика, и она всегда будет актуальной. Ее модифицируют, переделывают, добавляют новое. Так и компания White Interior решила показать, как можно интерпретировать всеми любимый стиль. Теперь у вас есть возможность приобрести современный шкафы, двери и любую другую мебель, которая впишется в интерьер.

Преимущества

· У нас вы можете по своему дизайну заказать стеновые панели, гардеробные, письменные столы, комоды, тумбы и прочую домашнюю мебель с различными декоративными элементами. При вашем желании, специалисты нашей компании в области разработки интерьера, с удовольствием помогут вам с проектом.

Все что требуется от клиента – это идея. Наша команда готова взяться за воплощение в реальность любого стиля интерьера, от роскоши, до классики: loft, hi-tech, прованс, скандинавский, стиль ЭКО, забытый старомосковский и т.д.

· White Interior применяет в своих изделиях декоративные резные элементы из твердых пород дерева. Также, для тех, кто подходит к выбору изделий из древесины очень критично, мы можем предложить ее ценные породы (от самых экзотических видов, до проверенных и известных).

· Компания имеет студию по изготовлению витражей. Такое стекло украсит как люстру и окно, так и станет заменой обычным стекольным рамам межкомнатных дверей. Вы можете составить своей эскиз, который будет на витраже или же воспользоваться услугой наших дизайнеров. Также, если вам понравилась уже существующая модель, студия возьмется воплотить ее в реальность для вас.