C 2013 года мы создаем интерьеры, как качественную среду обитания, ориентированную на человека, которая положительно влияет на все аспекты жизни. Особенное внимание мы уделяем инженерной проработке проекта и созданию эмоциональной атмосферы приемами светодизайна.

Наши направления:

— дизайн жилых и коммерческих интерьеров

— светодизайн

— архитектурное проектирование

— интерьерные решения из натурального камня

— комплексное оснащение: освещение, керамогранит, мебель.