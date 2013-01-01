C 2013 года мы создаем интерьеры, как качественную среду обитания, ориентированную на человека, которая положительно влияет на все аспекты жизни. Особенное внимание мы уделяем инженерной проработке проекта и созданию эмоциональной атмосферы приемами светодизайна.
Наши направления:
— дизайн жилых и коммерческих интерьеров
— светодизайн
— архитектурное проектирование
— интерьерные решения из натурального камня
— комплексное оснащение: освещение, керамогранит, мебель.
- Услуги
- Разработка дизайн-проектов коммерческой и жилой недвижимости
- комплексное оснащение объекта
- светодизайн
- Регионы обслуживания
- г. Казань и Россия
- Награды компании
- 1 место в конкурсе «Российский светодизайн 2019» в номинации «Внутреннее освещение. Реализованные проекты».
- 2 место в конкурсе «Российский светодизайн 2019» в номинации «Внутреннее освещение. Проекты».
- Адрес
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ул. Муштари, 19
420012 Казань, Россия
Россия
+7-8007707953 duplexapartment.ru
Законное владение
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 62/9