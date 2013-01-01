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Duplex Apartment
Дизайнеры интерьера Казань, Россия
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спа-зона в загородном доме, Duplex Apartment Duplex Apartment Спа в стиле минимализм
    Спа-зона в загородном доме, Duplex Apartment Duplex Apartment Спа в стиле минимализм
    Спа-зона в загородном доме, Duplex Apartment Duplex Apartment Спа в стиле минимализм
    +9
    Спа-зона в загородном доме
    Яркая квартира , Duplex Apartment Duplex Apartment Гостиные в эклектичном стиле
    Яркая квартира , Duplex Apartment Duplex Apartment Столовая комната в эклектичном стиле
    Яркая квартира , Duplex Apartment Duplex Apartment Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +5
    Яркая квартира

    C 2013 года мы создаем интерьеры, как качественную среду обитания, ориентированную на человека, которая положительно влияет на все аспекты жизни. Особенное внимание мы уделяем инженерной проработке проекта и созданию эмоциональной атмосферы приемами светодизайна.

    Наши направления:

    — дизайн жилых и коммерческих интерьеров

    — светодизайн

    — архитектурное проектирование

    — интерьерные решения из натурального камня

    — комплексное оснащение: освещение, керамогранит, мебель.

    Услуги
    • Разработка дизайн-проектов коммерческой и жилой недвижимости
    • комплексное оснащение объекта
    • светодизайн
    Регионы обслуживания
    г. Казань и Россия
    Награды компании
    • 1 место в конкурсе «Российский светодизайн 2019» в номинации «Внутреннее освещение. Реализованные проекты».
    • 2 место в конкурсе «Российский светодизайн 2019» в номинации «Внутреннее освещение. Проекты».
    Адрес
    ул. Муштари, 19
    420012 Казань, Россия
    Россия
    +7-8007707953 duplexapartment.ru
    Законное владение

    420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 62/9

    Отзыв

    Роман Зелин
    Всем рекомендую, большие профессионалы!
    почти 5 лет назад
    SOBRANIE CASINO
    Спасибо ребятам за дизайн и оснащение ресторанов в казино SOBRANIE!
    почти 5 лет назад
    INTERA GROUP
    Молодая команда, знают что и как делать! Берутся за дело под ключ. Рекомендуем!
    почти 5 лет назад
    Показать все отзывы – 4
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