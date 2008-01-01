Проект "Tutto design" существует в городе Екатеринбурге с 2008 года. В 2010 году был открыт филиал в городе Тобольске. Создателями проекта являются: Сергей Абрамов — дипломированный архитектор (УГАХА), руководитель проекта "Tutto design"; Мария Абрамова — дипломированный дизайнер (УГАХА); Людмила Абрамова — дипломированный архитектор (УГАХА), руководитель Тобольского филиала проекта "Tutto design"; Людмила Приймак — дипломированный конструктор МГМИ. Так же в состав команды входят: инженеры (водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электроосвещение и силовое оборудование), отделочная бригада, строительная бригада, специалист по узакониванию перепланировок. С 2014 года проектом "Tutto design" осуществляется организация туров в Китай. Так же появилась возможность изготавливать изделия из дерева по индивидуальным размерам (двери, лестницы, мебель и кухонные гарнитуры).