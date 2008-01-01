Проект "Tutto design" существует в городе Екатеринбурге с 2008 года. В 2010 году был открыт филиал в городе Тобольске. Создателями проекта являются: Сергей Абрамов — дипломированный архитектор (УГАХА), руководитель проекта "Tutto design"; Мария Абрамова — дипломированный дизайнер (УГАХА); Людмила Абрамова — дипломированный архитектор (УГАХА), руководитель Тобольского филиала проекта "Tutto design"; Людмила Приймак — дипломированный конструктор МГМИ. Так же в состав команды входят: инженеры (водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электроосвещение и силовое оборудование), отделочная бригада, строительная бригада, специалист по узакониванию перепланировок. С 2014 года проектом "Tutto design" осуществляется организация туров в Китай. Так же появилась возможность изготавливать изделия из дерева по индивидуальным размерам (двери, лестницы, мебель и кухонные гарнитуры).
- Услуги
- Дизайн проекты интерьера. Проекты коттеджей и загородных домов. Строительство коттеджей и загородных домов. Проектирование разделов отопления и вентиляции
- электроосвещения и силового оборудования
- водопровода и канализации. Комплектация объектов материалами: светильники
- паркет
- ламинат
- массив
- плитка
- мозаика
- сантехника
- лепнина
- обои
- мебель
- двери
- кухни
- лестницы
- фрески «Affresco»
- декоративная штукатурка «Oikos». Туры в Китай. Сопровождение. Переводчик. Доставка. Ремонтные работы. Авторский надзор. Клининговые услуги. Авторские работы.
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- Регионы обслуживания
- Вся Россия и Екатеринбург
- Награды компании
- Победитель в номинации ландшафтный дизайн. Межрегиональная специализированная выставка интерьеров и товаров для дома. Интерьерные решения 2011 год.
- Финалист международного конкурса. Международный онлайн-проект Pinwin 2012 год.
- Адрес
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ул. Карла Маркса 8, офис 507
620026 Екатеринбург
Россия
+7-9122525009 tuttodesign.ru