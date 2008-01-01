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Tutto design
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Студия индивидуального пошива Yura Napoli., Tutto design Tutto design Коммерческие помещения Дерево Серый
    Студия индивидуального пошива Yura Napoli., Tutto design Tutto design Коммерческие помещения Дерево Серый
    Студия индивидуального пошива Yura Napoli., Tutto design Tutto design Коммерческие помещения Железобетон Серый
    +5
    Студия индивидуального пошива Yura Napoli.
    F-Fitnes, Tutto design Tutto design Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Желтый
    F-Fitnes, Tutto design Tutto design Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Серый
    F-Fitnes, Tutto design Tutto design Конференц-центры в стиле минимализм Железо / Сталь Серый
    +36
    F-Fitnes
    Реализация Дома, Tutto design Tutto design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Реализация Дома, Tutto design Tutto design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Реализация Дома, Tutto design Tutto design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +28
    Реализация Дома
    Реализация Особняка, Tutto design Tutto design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Реализация Особняка, Tutto design Tutto design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Реализация Особняка, Tutto design Tutto design Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +36
    Реализация Особняка
    Квартира стилиста., Tutto design Tutto design Столовая комната в стиле минимализм МДФ Бирюзовый
    Квартира стилиста., Tutto design Tutto design Кухня в стиле минимализм
    Квартира стилиста., Tutto design Tutto design Гостиная в стиле минимализм
    +14
    Квартира стилиста.
    Квартира 150м2. Екатеринбург. ул.Шварца, 14., Tutto design Tutto design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 150м2. Екатеринбург. ул.Шварца, 14., Tutto design Tutto design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира 150м2. Екатеринбург. ул.Шварца, 14., Tutto design Tutto design Гостиные в эклектичном стиле
    +25
    Квартира 150м2. Екатеринбург. ул.Шварца, 14.
    Показать все 16 проекты

    Проект "Tutto design" существует в городе Екатеринбурге с 2008 года. В 2010 году был открыт филиал в городе Тобольске. Создателями проекта являются: Сергей Абрамов — дипломированный архитектор (УГАХА), руководитель проекта "Tutto design"; Мария Абрамова — дипломированный дизайнер (УГАХА); Людмила Абрамова — дипломированный архитектор (УГАХА), руководитель Тобольского филиала проекта "Tutto design"; Людмила Приймак — дипломированный конструктор МГМИ.  Так же в состав команды входят: инженеры (водопровод и канализация, отопление и вентиляция, электроосвещение и силовое оборудование), отделочная бригада, строительная бригада, специалист по узакониванию перепланировок. С 2014 года проектом "Tutto design" осуществляется организация туров в Китай. Так же появилась возможность изготавливать изделия из дерева по индивидуальным размерам (двери, лестницы, мебель и кухонные гарнитуры). 

    Услуги
    • Дизайн проекты интерьера. Проекты коттеджей и загородных домов. Строительство коттеджей и загородных домов. Проектирование разделов отопления и вентиляции
    • электроосвещения и силового оборудования
    • водопровода и канализации. Комплектация объектов материалами: светильники
    • паркет
    • ламинат
    • массив
    • плитка
    • мозаика
    • сантехника
    • лепнина
    • обои
    • мебель
    • двери
    • кухни
    • лестницы
    • фрески «Affresco»
    • декоративная штукатурка «Oikos». Туры в Китай. Сопровождение. Переводчик. Доставка. Ремонтные работы. Авторский надзор. Клининговые услуги. Авторские работы.
    • Показать все 17 услуги
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Екатеринбург
    Награды компании
    • Победитель в номинации ландшафтный дизайн. Межрегиональная специализированная выставка интерьеров и товаров для дома. Интерьерные решения 2011 год.
    • Финалист международного конкурса. Международный онлайн-проект Pinwin 2012 год.
    Адрес
    ул. Карла Маркса 8, офис 507
    620026 Екатеринбург
    Россия
    +7-9122525009 tuttodesign.ru

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