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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как старые,
непрезентабельные, а порой и почти разрушенные дома превращаются в шедевры
современной архитектуры.
Прошедшая неделя подарила нам знакомство со множеством увлекательных проектов, среди которых наибольшей популярностью пользовались нестандартный 4-х уровневый дом, построенный на основе обычной кирпичной коробки из двух этажей и…
коробки