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М2Студия
Архитекторы Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дом в Мамонтовке, М2Студия М2Студия
    Дом в Мамонтовке, М2Студия М2Студия
    Дом в Мамонтовке, М2Студия М2Студия
    +8
    Дом в Мамонтовке
    Услуги
    Архитектура. Интерьеры. Дизайн
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    пл.Борьбы 15/1
    127055 Москва
    Россия
    +7-4957860964 www.m2studio.ru
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