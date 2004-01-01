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Natalia Iksanova
Дизайнеры интерьера Орел
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • "Ассамблея", Natalia Iksanova Natalia Iksanova
    "Ассамблея", Natalia Iksanova Natalia Iksanova Стены и полКартины и рамы Дерево Бежевый
    "Ассамблея", Natalia Iksanova Natalia Iksanova Пластиковые окна Стекло Черный
    +3
    "Ассамблея"
    Двое и Франк, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Гостиная в классическом стиле
    Двое и Франк, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Гостиная в классическом стиле
    Двое и Франк, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Спальня в классическом стиле
    +10
    Двое и Франк
    OPEN SPACE, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    OPEN SPACE, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Гостиная в стиле минимализм Серый
    OPEN SPACE, Natalia Iksanova Natalia Iksanova ГостинаяМебель для медиа комнаты
    +6
    OPEN SPACE
    Лучшее интерьерное решение в деталях, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Спальня в скандинавском стиле МДФ
    Лучшее интерьерное решение в деталях, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Спальня в скандинавском стиле Бетон Желтый
    Лучшее интерьерное решение в деталях, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Спальня в скандинавском стиле Изделия из древесины Эффект древесины
    Лучшее интерьерное решение в деталях
    Open, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Гостиная в скандинавском стиле Серый
    Open, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Гостиная в скандинавском стиле Серый
    Open, Natalia Iksanova Natalia Iksanova КухняКухонная мебель Серый
    +2
    Open
    Квартира в Москве, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Гостиная в скандинавском стиле Бежевый
    Квартира в Москве, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Гостиная в скандинавском стиле Серый
    Квартира в Москве, Natalia Iksanova Natalia Iksanova Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Бежевый
    +4
    Квартира в Москве

    Интерьерами профессионально занимаюсь с 2004 года. Рисую всю жизнь. Миссия – улучшение жизненного пространства каждого человека. 

    Услуги
    Дизайн и декорирование интерьеров. Консультации. Дистанционные проекты.
    Регионы обслуживания
    Москва, МО и Орел
    Награды компании
    • Победитель четвертьфинала Национального чемпионата по дизайну 2019 – III место в конкурсе Лучший цвет интерьера. Номинант BEST HOUSE AWARD 2019. Номинант INTERIA AWARDS 2019. Номинант Национальной премии Лучший интерьер 2017. Победитель в номинации Лучшее колористическое решение интерьера.
    • Победитель Pinwin 2018. Финалист конкурсов Pinwin 2015, Pinwin 2016, Pinwin 2017.
    • III место в конкурсе «Современная классика – 2017» на форуме www.interior-design.club.
    • Победитель в номинации Выбор жюри V Международного фестиваля мебели и предметов интерьера 2016.
    • Победитель конкурса Концепция интерьера маленькой квартиры 2014 TheDecoPost.
    • Показать все 8 награды
    Адрес
    Горького 47Б
    302030 Орел
    Россия
    +7-9107478899 nataliya_iksanova.arxip.com
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