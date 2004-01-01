Интерьерами профессионально занимаюсь с 2004 года. Рисую всю жизнь. Миссия – улучшение жизненного пространства каждого человека.
- Услуги
- Дизайн и декорирование интерьеров. Консультации. Дистанционные проекты.
- Регионы обслуживания
- Москва, МО и Орел
- Награды компании
- Победитель четвертьфинала Национального чемпионата по дизайну 2019 – III место в конкурсе
Лучший цвет интерьера. Номинант BEST HOUSE AWARD 2019. Номинант INTERIA AWARDS 2019. Номинант Национальной премии
Лучший интерьер 2017. Победитель в номинации
Лучшее колористическое решение интерьера.
- Победитель Pinwin 2018. Финалист конкурсов Pinwin 2015, Pinwin 2016, Pinwin 2017.
- III место в конкурсе «Современная классика – 2017» на форуме www.interior-design.club.
- Победитель в номинации
Выбор жюриV Международного фестиваля мебели и предметов интерьера 2016.
- Победитель конкурса
Концепция интерьера маленькой квартиры 2014TheDecoPost.
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- Победитель четвертьфинала Национального чемпионата по дизайну 2019 – III место в конкурсе
- Адрес
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Горького 47Б
302030 Орел
Россия
+7-9107478899 nataliya_iksanova.arxip.com